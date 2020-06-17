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https://ria.ru/20200617/1573021124.html
Байкал — это дешево? Как найти интересные и экономичные туры по России
Полноценный туристический сезон начнется в июле. Но уже сейчас некоторые регионы готовы принимать гостей без двухнедельного карантина и справок. Внешние границы РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:54
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
зарина догузова
республика бурятия
дальний восток
байкал
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), зарина догузова, республика бурятия, дальний восток, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), московская область (подмосковье), республика хакасия, сочи, республика крым, республика татарстан (татарстан), переславль-залесский, санкт-петербург, калининград, казань, туризм

Байкал — это дешево? Как найти интересные и экономичные туры по России

08:00 17.06.2020 (обновлено: 11:54 17.06.2020)
1997
© РИА Новости / Илья ПиталевТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Полноценный туристический сезон начнется в июле. Но уже сейчас некоторые регионы готовы принимать гостей без двухнедельного карантина и справок. Внешние границы пока закрыты, так что путешествия по России — тренд этого лета. Причем речь не только о Крыме и Сочи, появились туры в Хакасию, Байкал становится доступнее, готов удивлять Ямал. Еще один сюрприз — цены: от десяти тысяч рублей за недельный пакет на одного человека. О новинках летнего сезона — в материале РИА Новости.

Льготные тарифы — для всех

"Это год, когда меняются привычки и стереотипы: теперь едут не только на море, — объясняет Елена Лысенкова, начальник одного из управлений Ростуризма. — Разрабатываются новые направления — Урал, Тюмень, Хакасия, Байкал, Дальний Восток. Мы готовим пакеты и льготные тарифы".

Глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что стоимость путешествия (перелет, проживание, питание) начинается от десяти тысяч рублей за недельный тур на одного человека. "Формируя интересные, доступные пакетные предложения, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и региональными администрациями", — сказала она.
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Так, за десять тысяч можно неделю отдохнуть в Калининграде (но пока приезжие должны проходить там двухнедельную обсервацию). От 25-30 тысяч рублей стоит тур на Байкал (с 4 июля) или на Алтай (уже доступен для туристов), от 35 тысяч — экскурсионное путешествие в Хакасию (с 19 июля).
Регионы готовят свои предложения: сутки отдыха с едой (завтрак и обед), проживанием и экскурсиями — от двух тысяч рублей.

Байкал и "сибирская Швейцария"

Чартеры на Байкал в Улан-Удэ при поддержке Ростуризма в начале июня анонсировал крупный международный туроператор. Стоимость путевки — от 25 тысяч рублей, куда входят перелет, проживание, питание по программе, трансферы и базовые экскурсии (с дополнительными — 50-70 тысяч рублей).

"В Бурятии есть куда съездить, — уверяет генеральный директор компании Тарас Демура. — Чергинский заповедник, Баргузинская долина, "Золотое кольцо Байкала", круиз по восточному и западному побережью, посещение Ушканьих островов. И это не все!"

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С 19 июля другой туроператор планирует запуск рейсов из Москвы в Хакасию, которую часто называют "сибирской Швейцарией". Там есть все: от степей до непроходимой тайги, голубых озер, гор и бурных рек. "Более пятисот водоемов, примерно 100 из них — соленые", — информирует туристский портал Хакасии.
Предусмотрено знакомство с культурой коренных народов, памятниками старины, руинами древних городов, усыпальницами царей.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКоровы пасутся на поле у дороги в Республике Хакасия
Коровы пасутся на поле у дороги в Республике Хакасия
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Представитель туроператора Анастасия Варвянская уточнила, что стоимость туров с чартерным перелетом из Москвы начинается от 52 300 рублей на неделю и от 104 тысяч на 14 дней за двоих, а недельные экскурсионные пакеты со специальным маршрутом — от 72 тысяч рублей, также для двух человек. Путешествие оформляется "под ключ" — перелет, трансфер, отель, еда, экскурсии, услуги гида.
Как поясняет начальник пресс-службы главы субъекта Федерации Ольга Семенова, отдыхающие за неделю могут посетить три региона Сибири — Красноярский край, Тыву и собственно Хакасию. Или, например, составить маршрут уже на месте для более полного знакомства с республикой.
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Тысяча и одно удовольствие

"Мы разработали программу "1001 удовольствие за выходные", — рассказала представитель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Динара Хисматуллина. — Продолжительность — два дня, 13 туристических районов на выбор, стоимость путешествия в каждый фиксированная — 2200 рублей: ночь в отеле, два обеда, завтрак и две экскурсии".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Для тех, кто готов путешествовать по региону подольше, есть другая программа — "2+1". При бронировании двух ночей в отеле третья — в подарок. В акции участвуют гостиницы от "пятерок" до хостелов.
По кодовому выражению "Татарстан 1001 удовольствие" туристам предложат 25-процентную скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатную экскурсию по центру Казани.

"Мертвая дорога"

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРека Собь, Полярный Урал
Река Собь, Полярный Урал
© РИА Новости / Мария Плотникова
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В Ямало-Ненецком автономном округе разработали пул разнообразных программ, от однодневных до длительных — восхождения, сплавы, активный туризм. Можно отправиться в гости к ненцам и познакомиться с бытом и образом жизни коренных народов, а можно — в однодневное путешествие под названием "ГУЛАГ. 501 стройка. Дорога в никуда". Стоимость последнего — около шести тысяч рублей с человека.
"Мертвая дорога" — так называли трассу Чум — Салехард — Игарка, поясняет туристический портал VisitYamal. Уложенные здесь рельсы были изготовлены в разных странах мира с 1879 по 1952 год, настоящая железнодорожная коллекция. Сохранились разъезды, семафоры, мосты и следы лагерей, где при Сталине содержали строителей.

Заявки есть, а с оплатой лучше повременить

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В какие-то регионы можно отправиться уже сейчас, там работают гостиницы, и нет необходимости оформлять справку об отсутствие коронавируса или садиться на карантин. Актуальную информацию об этом публикует портал Ростуризма.
Например, гостиницы и кемпинги Подмосковья активно принимают гостей, и найти свободные номера перед длинными выходными было непросто. Можно приехать в Москву, где с 16 июня открылись некоторые музеи и летние веранды, а также в Санкт-Петербург и Ленобласть. Правда, в северной столице музеи пока на замке, а область разделена на зеленую, желтую и красную зоны. В последней разрешено лишь проживание в отелях и прогулки на открытом воздухе, а в первой — уже доступны театры, музеи, кафе.
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"В некоторых субъектах нам сообщили, что готовы принимать туристов, — рассказывает менеджер туркомпании Илья Тихонов. — На следующей неделе планируем отправлять гостей в Казань, так что начинаю выставлять туры. Но большинство все же открываются с 1 июля, да и сами путешественники пока побаиваются бронировать путевки".
По его словам, заявки есть, эксперт их подтверждает, но советует пока не платить.
Ситуация на местах меняется. Например, в начале месяца в глэмпинге Переславля-Залесского сообщили, что открываются с 15 июня. Однако потом в Туристско-информационном центре Ярославской области заявили, что губернатор продлил ограничения. Часть гостиниц остаются закрытыми минимум до 22 июня, а те, что работают, принимают командированных.
В Калининградской области открылись парки и зоопарки, но продолжает действовать 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших из других регионов. Эксперты советуют перед поездкой куда бы то ни было уточнять информацию об ограничениях.
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2510000
ТуризмЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Зарина ДогузоваРеспублика БурятияДальний ВостокБайкалФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Московская область (Подмосковье)Республика ХакасияСочиРеспублика КрымРеспублика Татарстан (Татарстан)Переславль-ЗалесскийСанкт-ПетербургКалининградКазаньТуризм
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