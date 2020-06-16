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В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
Украинская сторона могла принять за демонтаж транзитных газопроводов ремонт или замену труб, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RNS. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T04:20
сергей макогон
ситуация на украине
северный поток — 2
владимир гутенев
газпром
украина
экономика
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Надеемся, что однажды это станет правдой...
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Давно надо бы было демонтировать газопровод на краину...чего бандеровцев греть-то?
109
8
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
сергей макогон, ситуация на украине, северный поток — 2, владимир гутенев, газпром, украина, экономика

В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину

23:50 16.06.2020 (обновлено: 04:20 17.06.2020)
104645
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение на Украине
Газовое месторождение на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украинская сторона могла принять за демонтаж транзитных газопроводов ремонт или замену труб, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RNS.
Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" начал работы по демонтажу транзитных труб.
"Скорее всего, информация украинской стороны не соответствует действительности. Возможно, речь идет о работах по дублирующим участкам газопроводов, потому что такие участки необходимы для реализации определенных технологических процессов", — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что никаких изменений в отношении транзита через Украину, судя по предоставляемой Минэнерго информации, не предусмотрено.

Транзитный контракт

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет договоренностей по транзиту сроком на пять лет. Он предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов в каждый из четырех оставшихся. Также стороны урегулировали финансовые претензии друг к другу.
При этом Украина неоднократно подчеркивала, что завершение строительства "Северного потока – 2" положит конец транзиту российского газа через территорию страны. В апреле Макогон заявил, что киевские власти предпримут все возможное, чтобы помешать реализации проекта.
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Обсудить 8
Сергей МакогонСитуация на УкраинеСеверный поток — 2Владимир ГутеневГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Надеемся, что однажды это станет правдой...
17 июня, 01:26
326max .
11110201
Давно надо бы было демонтировать газопровод на краину...чего бандеровцев греть-то?
17 июня, 01:24
Kolia Kolia
10800100
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