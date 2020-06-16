В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину

"Скорее всего, информация украинской стороны не соответствует действительности. Возможно, речь идет о работах по дублирующим участкам газопроводов, потому что такие участки необходимы для реализации определенных технологических процессов", — заявил парламентарий.

Транзитный контракт

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет договоренностей по транзиту сроком на пять лет. Он предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов в каждый из четырех оставшихся. Также стороны урегулировали финансовые претензии друг к другу.