Генсек ООН прокомментировал обострение на Корейском полуострове

"Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове. Генсек призывает к возобновлению межкорейского диалога, который бы привел к мирному решению", - сказано в сообщении.

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.