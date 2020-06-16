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Генсек ООН прокомментировал обострение на Корейском полуострове
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с последними событиями на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба ООН. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:27
антониу гутерреш
ким ё чжон
промышленный регион кэсон
южная корея
кндр
оон
кэсон (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Генсек ООН прокомментировал обострение на Корейском полуострове

23:27 16.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПромышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
© AP Photo / Lee Jin-man
ООН, 16 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с последними событиями на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове. Генсек призывает к возобновлению межкорейского диалога, который бы привел к мирному решению", - сказано в сообщении.
Видео взрыва в Кэсоне
Вчера, 13:57
Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник во вторник сообщило, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.
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Тринадцатого июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать генштабу Корейской народной армии (КНА).
Генштаб КНА в форме открытого сообщения во вторник сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. По словам военных источников агентства Рёнхап, под ними, скорее всего, понимаются районы города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон. В частности, Кэсон, расположенный в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооружённых танками и бронетранспортёрами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.
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Антониу ГутеррешКим Ё ЧжонПромышленный регион КэсонЮжная КореяКНДРООНКэсон (город)В мире
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