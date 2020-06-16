На Кубани планируют построить 28 школ и 11 детсадов до 2022 года

КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют завершить возведение 28 школ и 11 детсадов в регионе до 2022 года, сообщает пресс-служба администрации края.
"Все 28 школ и 11 детских садов будут завершены до 2022 года. Из них в этом году запланировано сдать 17 объектов", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании во вторник с участием глав муниципалитетов, сбоев в строительстве быть не должно. "При нарушении графика, отставания по срокам будем разбираться по конкретному случаю с каждым должностным лицом. Вы должны отдавать себе отчет, что любые возникающие проблемы - это будут наши недоработки. Педагоги, воспитатели детских садов должны работать в комфортных условиях, и мы должны их создать", - заявил глава края.
Уточняется, что из пяти запланированных к сдаче в этом году дошкольных учреждений уже введен в эксплуатацию детский сад в Сочи. В рамках нацпроекта "Демография" продолжается строительство объектов в Краснодаре и Кореновске. Еще два детских сада в текущем году появится в Белореченском районе и в Сочи.
По данным краевых властей, в 2020 году запланировано завершение 12 школ: 4 из них строятся в Краснодаре, по одной - в Анапе, Армавире, Сочи, Новороссийске, а также в Каневском, Кореновском, Крымском и Тимашевском районах.
За последние пять лет по всему краю построено и отремонтировано более 150 школ и детских садов. Ряд типовых проектов строительства соцобъектов включены в федеральный реестр и тиражируются по всей стране, добавили в администрации.