На Кубани планируют построить 28 школ и 11 детсадов до 2022 года

"Все 28 школ и 11 детских садов будут завершены до 2022 года. Из них в этом году запланировано сдать 17 объектов", - говорится в сообщении.

За последние пять лет по всему краю построено и отремонтировано более 150 школ и детских садов. Ряд типовых проектов строительства соцобъектов включены в федеральный реестр и тиражируются по всей стране, добавили в администрации.