Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573031951.html
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T09:11
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
россия
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786939_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_718a92d3be9f9c4ceeb962bbb0f77ff9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572811627.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786939_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_718a92d3be9f9c4ceeb962bbb0f77ff9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786939_127:0:2856:2047_1400x0_80_0_0_6a6f033ba65d892f991401c7b7474dbc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786939_412:0:2459:2047_1400x0_80_0_0_a6d4ff283948fbc7ce864913977aa24f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), москва, общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

22:18 16.06.2020 (обновлено: 09:11 17.06.2020)
12525
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
"До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Потом есть соответствующее устройство для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена", — отметил он.
Министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 июня, 15:13
Глава Минпросвещения разъяснил, как будут тестировать на COVID-19 на ЕГЭ
Единый государственный экзамен в этом году потребуется сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее рассказала, что на входе в школы, где будет проходить ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, всем входящим в здание будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Во время экзамена учащихся рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При этом накануне чиновница также говорила, что одиннадцатиклассников, организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сдаче ЕГЭ в 2020 году. В документе говорится, что школьники получат итоговые аттестаты без сдачи экзаменов. Это решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой российским выпускникам пришлось заканчивать учебный год и готовиться к экзаменам в онлайн-режиме.
Расписание ЕГЭ в 2020 году
26 мая, 13:38
Расписание ЕГЭ в 2020 году
18612436
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)МоскваОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Актер Михаил Ефремов
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
В России стартуют испытания вакцины от коронавируса
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Комната выдачи военной формы на призывном пункте
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
15:30Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США
Лента новостейМолния