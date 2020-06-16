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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573031735.html
РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
Президента России Владимира Путина 22 июня ждут в главном храме Вооруженных сил РФ, где патриарх Кирилл проведет молебен, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:09
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РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня

22:09 16.06.2020
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© РИА Новости / Артем БуденныйЦеремония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Артем Буденный
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Президента России Владимира Путина 22 июня ждут в главном храме Вооруженных сил РФ, где патриарх Кирилл проведет молебен, заявил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
"В День памяти и скорби (22 июня – ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл", - сказал Калинин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит главный храм Вооруженных сил РФ, это есть в его рабочих планах. Дату Песков не уточнял.
Калинин ранее заявил РИА Новости, что главный храм ВС откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти". По его словам, богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9 и 17 часов.
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
14 июня, 09:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного - "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
14 июня, 13:37Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил
171001638
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Религия и мировоззрениеРелигияПатриотНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районОбщество
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