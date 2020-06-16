РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Президента России Владимира Путина 22 июня ждут в главном храме Вооруженных сил РФ, где патриарх Кирилл проведет молебен, заявил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

"В День памяти и скорби (22 июня – ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл", - сказал Калинин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит главный храм Вооруженных сил РФ, это есть в его рабочих планах. Дату Песков не уточнял.

Калинин ранее заявил РИА Новости, что главный храм ВС откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти". По его словам, богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9 и 17 часов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.