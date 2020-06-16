В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению призвали дарить подарки пациентам паллиативного отделения церковной больницы - ЦКБ Святителя Алексия, следует из сообщения, опубликованного в понедельник в официальном канале синодального отдела в Telegram.

"Сейчас есть проблемы с доставкой, и привезти что-то благотворители или волонтеры могут лишь лично. Если у вас есть желание, вы тоже можете порадовать пациентов этого отделения чем-то греющим душу, будь то букет цветов или мороженое", - говорится в сообщении.