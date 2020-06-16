https://ria.ru/20200616/1573030873.html
В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
В синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению призвали дарить подарки пациентам паллиативного отделения... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:53
2020-06-16T21:53
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению призвали дарить подарки пациентам паллиативного отделения церковной больницы - ЦКБ Святителя Алексия, следует из сообщения, опубликованного в понедельник в официальном канале синодального отдела в Telegram.
"Сейчас есть проблемы с доставкой, и привезти что-то благотворители или волонтеры могут лишь лично. Если у вас есть желание, вы тоже можете порадовать пациентов этого отделения чем-то греющим душу, будь то букет цветов или мороженое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без того, чтобы радовать больных "приятными мелочами: цветами, творожками, пирожками и другими вкусностями" - "в паллиативе никак". Всем желающим помочь предлагается позвонить по телефону 89680297352.