Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573030873.html
В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
В синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению призвали дарить подарки пациентам паллиативного отделения... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:53
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/114366/55/1143665501_0:321:683:705_1400x0_80_0_0_71a9b9f81ca81805f2bd9afd9611e23b.jpg
https://ria.ru/20200404/1569551693.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/114366/55/1143665501_0:321:683:705_1400x0_80_0_0_71a9b9f81ca81805f2bd9afd9611e23b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/114366/55/1143665501_0:257:683:769_1400x0_80_0_0_cf12420d8bc077cb1d343b609e9e8f91.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/114366/55/1143665501_0:171:683:854_1400x0_80_0_0_a222031b8e3bb9bdcb74384f6f83be41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, общество

В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным

21:53 16.06.2020
187
© Фото : Предоставлено БФ "Детский паллиатив"Благотворительный кинопикник
Благотворительный кинопикник
© Фото : Предоставлено БФ "Детский паллиатив"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению призвали дарить подарки пациентам паллиативного отделения церковной больницы - ЦКБ Святителя Алексия, следует из сообщения, опубликованного в понедельник в официальном канале синодального отдела в Telegram.
"Сейчас есть проблемы с доставкой, и привезти что-то благотворители или волонтеры могут лишь лично. Если у вас есть желание, вы тоже можете порадовать пациентов этого отделения чем-то греющим душу, будь то букет цветов или мороженое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без того, чтобы радовать больных "приятными мелочами: цветами, творожками, пирожками и другими вкусностями" - "в паллиативе никак". Всем желающим помочь предлагается позвонить по телефону 89680297352.
Писатель Гузель Яхина
4 апреля, 08:00Творцы на карантине
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
601002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
Рекомендуем
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Раздача еды и пасхальных куличей бездомным возле железнодорожного в Екатеринбурге
Служба "Милосердие" фиксирует резкий рост звонков просителей-мошенников
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Сотрудники ФСБ России
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
Далай-лама поделится мыслями о COVID-19
Тюрьма Моабит в Берлине
Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
15:30Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США
Лента новостейМолния