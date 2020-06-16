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75 лет Великой Победы
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В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Центрального военного округа состоялась в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:42
75 лет великой победы
день победы
парад победы
екатеринбург
общество
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РИА Новости
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день победы, парад победы, екатеринбург, общество

В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы

21:42 16.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынМеханизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Центрального военного округа состоялась в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщает пресс-слжуба ЦВО.
"В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. Возглавил парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки "Малка", танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М. Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов", - говорится в сообщении.
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Помимо сводного женского взвода почетного караула, впервые принимающего участие в параде Победы, в строю прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен ВОВ, расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона, который исполнил около 30 встречных и парадных маршей.
Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов, уточнили в военном ведомстве.
Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыПарад ПобедыЕкатеринбургОбщество
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