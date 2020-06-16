В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы

Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Центрального военного округа состоялась в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Центрального военного округа состоялась в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Екатеринбурге , сообщает пресс-слжуба ЦВО

"В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. Возглавил парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 . В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки "Малка", танки с газотурбинным двигателем Т-80 , а также Т-72Б3М . Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов", - говорится в сообщении.

Помимо сводного женского взвода почетного караула, впервые принимающего участие в параде Победы, в строю прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен ВОВ, расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона, который исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов, уточнили в военном ведомстве.