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Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан во вторник по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ульяновск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ульяновск, происшествия

Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

21:39 16.06.2020
2084
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан во вторник по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы", - сказала собеседница агентства.
Полицейский
15 июня, 23:46
В Югре вынесли приговор экс-полицейскому, обвиненному в мошенничестве
Она добавила, что в настоящее время Сычев проходит допрос в качестве подозреваемого.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УльяновскПроисшествия
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