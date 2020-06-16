https://ria.ru/20200616/1573030389.html
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан во вторник по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:39
2020-06-16T21:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ульяновск
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572973593.html
ульяновск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ульяновск, происшествия