Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко), предложивший рассмотреть в Церкви вопрос о канонизации знаменитого хирурга Николая Пирогова (1810-1881), в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал об этой инициативе и ее перспективах. Беседовал Сергей Стефанов.

- Владыка, что именно подтолкнуло вас выступить с инициативой канонизации хирурга Николая Пирогова? Был ли, может быть, какой-то конкретный повод?

- Когда я впервые прочел духовные размышления в дневнике Николая Ивановича, я был поражен, у меня возникла мысль о том, что это написал святой.

Есть у меня еще одно наблюдение. Во время одного из посещений Винницы блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан) задал вопрос тогда управляющему епархией митрополиту Симеону (ныне уклонившемуся в раскол, в так называемую "ПЦУ") о том, что он думает о канонизации Пирогова. Но на свой вопрос блаженнейший тогда не получил вразумительного ответа. Может быть, Господь не хотел являть своего угодника через недостойного служителя... Это было достаточно давно. Но тогда я еще раз задумался об этом.

По воле Божией, совершенно недавно, я общался с моим собратом-архиереем, у которого также возникла мысль о возможности причисления Николая Пирогова к лику святых. Все, что происходит на сегодняшний день в мире вокруг короновирусной инфекции, заставило нас задуматься над природой этого явления и сугубо обратиться к нашим небесным покровителям. Мы интуитивно обращаемся к тем святым, кто в земной жизни занимался лечением людей.

Сейчас, когда весь мир страдает от коронавирусной инфекции, этот вопрос как никогда актуален. Церковь обращается к святым врачам, дабы они помогли в борьбе с вирусом, оградили нас от губительной инфекции. Это побудило меня написать пост в Telegram-канале, чтобы привлечь общественность к вопросу о канонизации профессора Пирогова.

- Что касается медицинской деятельности Николая Пирогова, то она всем хорошо известна и всеми признана. А много ли известно о его жизни как православного христианина, о проявлениях его веры, всё ли здесь изучено? Можно ли назвать его подвижником веры, Праведником с большой буквы?

- Отвечу словами Евангелия: "По плодам их узнаете их" (Мф. 7:16). Мы знаем жизнь Николая Ивановича, его медицинскую деятельность. Но также важны и его мысли о вере, о жизни, о Боге. Возвращаясь к богословским размышлениям, которые мы находим у профессора Пирогова, они подводят нас к вопросу о его канонизации. Из его записей мы видим, насколько глубока была вера у этого человека.

Но сразу хочу отметить, что вера не измеряется количеством поклонов или суммой часов нахождения на богослужении. Нет такого прибора, который мог бы определить, сколько в человеке благодати. Пребывание в человеке благодати Святого Духа проявляется в его жизни. Если ты живешь с Богом, пребываешь в Нем, то и жизнь твоя будет свидетельствовать об этом.

"Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех" (Мф. 5:16), – читаем мы в Евангелии от Матфея. Мы не знаем, насколько часто принимал таинство Причастия или сколько делал поклонов Николай Иванович, но его жизнь свидетельствует нам о том, что он был преисполнен благодатью Духа Святого.

В данном конкретном случае, подчеркну, мы только изучаем и собираем факты. Но уже сейчас мы можем утверждать, что Николай Пирогов воспринимал себя лишь как инструмент в руках Божиих, чем проявлял великое смирение. Человек, которого превозносили как великого врача, сам не считал свои труды личным достижением, а благодарил Бога за то, что Он позволил прикоснуться к знаниям, способствующим сохранению жизни.

На текущий момент мы только собираем факты о помощи и чудотворениях, совершенных по молитвам к нему. Мы обращаемся к людям, которые могут поделиться такими своими сведениями.

- В чем вы видите общность жизненного пути хирурга Пирогова и уже канонизированного святителя-хирурга Луки (Войно-Ясенецкого)? Вообще, много у них общего, или это всё же разные личности и разные пути, хотя и к единой конечной точке маршрута - к Богу?

- Пройти русско-турецкую войну, не сломиться, помогать людям, спасать их жизни, несмотря на различные препятствия, на постоянное сражение со смертью, требует неимоверных человеческих усилий. Но также необходима и особая благодать Божия. Это мы видим в образе Николая Ивановича Пирогова.

Что касается общности путей угодников Божиих, то мы знаем, что оба они были хирургами, любили анатомию. Оба спасали жизни раненым на полях войн. В то же время мы должны понимать, что среда обитания откладывает свой отпечаток, формирует личность. Николай Иванович жил и трудился во времена царской власти, а святитель Лука - во времена советской. Оба этих замечательных человека, один из которых уже прославлен, пришли к Богу каждый своим путем, но, что очень важно, одинаково соблюдая заповедь Христа: "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:37-39). Для нас это является общим знаменателем, объединяющим святителя Луку и Николая Пирогова.

- Насколько я понимаю, вы предложили канонизировать Николая Пирогова в рамках Украинской православной церкви. Какие обязательные критерии для канонизации сегодня существуют в УПЦ, сколько их? Помимо праведной жизни, обязательно ли наличие еще широкого народного почитания человека, каких-то чудес? Удовлетворяют ли всем установленным критериям факторы, касающиеся хирурга Пирогова?

- Важными критериями в процессе канонизации являются праведность жизни, чудеса, творимые по обращению к канонизируемому святому, и народное почитание. В данном конкретном случае мы смело можем говорить о том, что профессор Пирогов глубоко почитаем в медицинской среде. Имя его всемирно известно как великого врача, но не менее важно, что он известен как человек верующий.

Но еще надо информировать людей, рассказывать людям о его праведной жизни. Что касается чудес, то на сегодняшний день, думаю, нужно объявить о сборе информации от людей, которые могут поделиться своим реальным опытом восприятия чудес, совершенных по обращению к Николаю Ивановичу (по его успению). От себя лично, как врача, хочу сказать о чуде, совершенном при жизни профессора Пирогова, – это его методики операционных вмешательств и приемов, благодаря которым по сей день спасаются жизни. Жизнь есть дар Божий, и на сегодняшний день, благодаря медицинскому наследию учёного, этот дар возможно сохранять.

Взирая на труды и подвиги святых, мы прославляем Бога, дающего такую особую благодать. Отмечу также, что обращение к святым у нас богоцентрично - когда мы молимся к нашим святым и просим у них помощи, мы через них обращаемся к самому Богу. На все Его святая воля. Думаю, что, когда мы объявим про сбор сведений о чудесах, найдутся люди, которые поделятся своими жизненными историями, и мы сможем совершить на земле то, что уже и так есть на Небе.

- Вы как-то согласовывали свою инициативу с комиссией по канонизации, другими высокопоставленными представителями УПЦ? Много ли сторонников у этой идеи среди священноначалия, какие мнения есть? Среди простого народа?

- Я ни с кем не согласовывал эту инициативу, поскольку она, формально, должна исходить от архиерея Винницкой епархии, а не от меня. В то же время скажу, что, поскольку я сам являюсь членом Синодальной комиссии по канонизации УПЦ, в моем лице высокопреосвященнейший митрополит Варсонофий, управляющий Винницкой епархией, будет иметь поддержку в вопросе прославления Николая Пирогова.

Насчет того, много ли сторонников этой идеи, я сказать не могу, поскольку этот вопрос пока не изучался. На мой взгляд, благодаря вам, СМИ, благодаря вашим сообщениям, мы сможем узнать мнение народа.

- На ваш взгляд, каковы, в целом, перспективы у данной идеи? Сколько времени может занять процесс ее рассмотрения и вынесения какого-то конечного мнения в Церкви?