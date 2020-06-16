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Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:57
2020-06-16T21:29
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
совет федерации рф
андрей климов
в мире
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РИА Новости
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
2020-06-16T20:57
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, конституция рф, совет федерации рф, андрей климов, в мире
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов
.
Сенатор во вторник провел онлайн-конференцию в МИА "Россия сегодня" с журналистами русскоязычных изданий из Австрии
, Бельгии
, Молдавии
, стран Прибалтики, Турции
, Франции
. Речь шла о значении поправок в Конституцию РФ для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.
По словам сенатора, граждане с российскими паспортами, которые живут за рубежом, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию "на 250 избирательных участках, организованных более чем в ста странах мира".
"Это меньше участков, чем раньше, потому что есть определенные эпидемиологические ограничения для организации процесса голосования. (Однако - ред.) этого хватит, чтобы все страны, где у нас есть достаточное дипломатическое присутствие, имели возможности дать нашим гражданам сделать свой выбор относительно внесения изменений в текст Конституции РФ", - сказал политик.
Климов также пояснил, что поправка в Конституцию о том, что Россия не будет исполнять решения международных организаций, противоречащие Основному закону РФ, "не отменяет порядок, по которому международные договоры должны быть ратифицированы, в случае если в них есть нормы, отличные от российских". "Но в любом случае они не должны противоречить Конституции РФ", - отметил он.
"Поправка лишь закрепляет решение Конституционного суда России о том, что решения международных организаций, например Совета Европы, будут выполняться только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ", - подчеркнул Климов.
Сенатор отметил, что впервые отечественная Конституция может, если за это проголосует большинство граждан, закрепить и понятие "соотечественник". Это будет означать обязанность Российской Федерации
оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности.