Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов

Бельгии, Сенатор во вторник провел онлайн-конференцию в МИА "Россия сегодня" с журналистами русскоязычных изданий из Австрии Молдавии , стран Прибалтики, Турции Франции . Речь шла о значении поправок в Конституцию РФ для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.

По словам сенатора, граждане с российскими паспортами, которые живут за рубежом, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию "на 250 избирательных участках, организованных более чем в ста странах мира".

"Это меньше участков, чем раньше, потому что есть определенные эпидемиологические ограничения для организации процесса голосования. (Однако - ред.) этого хватит, чтобы все страны, где у нас есть достаточное дипломатическое присутствие, имели возможности дать нашим гражданам сделать свой выбор относительно внесения изменений в текст Конституции РФ", - сказал политик.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Климов также пояснил, что поправка в Конституцию о том, что Россия не будет исполнять решения международных организаций, противоречащие Основному закону РФ, "не отменяет порядок, по которому международные договоры должны быть ратифицированы, в случае если в них есть нормы, отличные от российских". "Но в любом случае они не должны противоречить Конституции РФ", - отметил он.

"Поправка лишь закрепляет решение Конституционного суда России о том, что решения международных организаций, например Совета Европы, будут выполняться только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ", - подчеркнул Климов.