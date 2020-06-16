https://ria.ru/20200616/1573027094.html
Минкульт Украины исключил Екатерину Варнаву из "черного списка"
Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности страны исключило из списка лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности",... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:11
2020-06-16T20:14
культура
россия
ситуация на украине
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министерство культуры украины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, екатерина варнава, министерство культуры украины, украина, в мире
КИЕВ, 16 июн - РИА Новости. Министерство культуры Украины
на основании обращения Службы безопасности страны исключило из списка лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности", участницу российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву
, сообщается на сайте
ведомства.
Варнава была внесена в "черный список" Минкульта 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.
"Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна", - говорится в сообщении.
При этом причины исключения артистки из списка не уточняются.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада
приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины
и является стороной конфликта в Донбассе
. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.