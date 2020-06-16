Минкульт Украины исключил Екатерину Варнаву из "черного списка"

Варнава была внесена в "черный список" Минкульта 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.

"Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна", - говорится в сообщении.

При этом причины исключения артистки из списка не уточняются.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.