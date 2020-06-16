Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573026707.html
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 3183
Еще более 100 пациентов вылечились от коронавируса в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 3183 человек, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
пензенская область
казахстан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
пензенская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, пензенская область, казахстан, общество

В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 3183

19:54 16.06.2020
114
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Еще более 100 пациентов вылечились от коронавируса в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 3183 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 108 человек. Итого выздоровевших - 3183", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 3915 случаев коронавируса. Скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПензенская областьКазахстанОбщество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил стабильность коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
Нидерланды
В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 233
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160
Сотрудник полиции
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
Лента новостейМолния