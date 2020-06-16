Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19

"Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти. <…> Профинансированные правительством испытания этого лекарства продемонстрировали, что оно существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Правительство делает все возможное для того, чтобы лекарство было сейчас же доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения и по всей Великобритании", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Минздрава страны.