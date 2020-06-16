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Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:29
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, оксфорд, в мире

Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19

19:46 16.06.2020 (обновлено: 22:29 16.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
"Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти. <…> Профинансированные правительством испытания этого лекарства продемонстрировали, что оно существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Правительство делает все возможное для того, чтобы лекарство было сейчас же доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения и по всей Великобритании", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Минздрава страны.
Противовоспалительный препарат дексаметазон известен более 60 лет и, согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35 процентов, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20 процентов. Во время испытаний препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге во вторник назвал результаты исследований "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с коронавирусом.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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Имеющихся запасов cтероида, упаковка которого стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов, хватит для лечения более чем 200 тысяч человек, сообщает Минздрав.
Согласно подсчетам, если бы открытие было сделано раньше, в Британии удалось бы спасти порядка четырех-пяти тысячи жизней.
На данный момент число жертв коронавируса в стране приближается к 42 тысячам, число заболевших — к 300 тысячам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияОксфордВ мире
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