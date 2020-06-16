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В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19
Испытание на людях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, михаил мурашко, общество

В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19

19:44 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Испытание на людях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ, начнутся в среду, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Разрешение на клинические исследования выдано ... с завтрашнего дня должны приступить",- сказал Мурашко в эфире передачи "Док ток" на Первом канале.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМихаил МурашкоОбщество
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