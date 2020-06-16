https://ria.ru/20200616/1573026251.html
В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19
Испытание на людях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:44
2020-06-16T19:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
михаил мурашко
общество
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https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1400x0_80_0_0_736915d556d4ec2f8adf1c2d901923a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, михаил мурашко, общество