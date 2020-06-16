Адвокат рассказал, какой срок грозит Казначееву в США

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Российскому музыканту Денису Казначееву, задержанному в Российскому музыканту Денису Казначееву, задержанному в Берлине по запросу США , в случае экстрадиции и обвинительного приговора грозят десятилетия тюремного заключения, заявил РИА Новости адвокат задержанного Йонатан Бурмайстер.

Адвокат заявил, что получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся детали дела. Власти США считают, что он предоставлял в даркнете услуги по отмыванию денег и отмыл таким образом не менее 310 миллионов долларов, получив за это 3,1-15,5 миллиона долларов.

"Огромный", - заявил Бурмайстер, отвечая на вопрос, какой срок грозит Казначееву в случае экстрадиции в США и обвинительного приговора.

Он пояснил, что в США "всегда суммируются сроки". "Сговор (с целью отмывания денег) - это 20 лет, отмывание денег может наказываться сроками до 10 лет за каждый эпизод, сговор с целью создать нелицензированную транзакционную компанию наказуемо сроками до пяти лет, руководство нелицензированной транзакционной компанией - это пять лет", - продолжил Бурмайстер.

По его словам, если суммировать эти сроки, то речь может идти о десятилетиях тюремного заключения.

Как ранее заявлял Бурмайстер РИА Новости, защита будет работать над тем, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США или по крайней мере замедлить этот процесс. Также защита пытается добиться освобождения Казначеева на время рассмотрения дела об экстрадиции, сейчас он содержится под стражей в тюрьме Моабит в Берлине. По мнению Бурмайстера, процесс рассмотрения дела об экстрадиции Высшим судом Берлина может продлиться не менее полугода.