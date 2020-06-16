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Адвокат рассказал, какой срок грозит Казначееву в США
Российскому музыканту Денису Казначееву, задержанному в Берлине по запросу США, в случае экстрадиции и обвинительного приговора грозят десятилетия тюремного... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:39
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Адвокат рассказал, какой срок грозит Казначееву в США

19:39 16.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Российскому музыканту Денису Казначееву, задержанному в Берлине по запросу США, в случае экстрадиции и обвинительного приговора грозят десятилетия тюремного заключения, заявил РИА Новости адвокат задержанного Йонатан Бурмайстер.
Адвокат заявил, что получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся детали дела. Власти США считают, что он предоставлял в даркнете услуги по отмыванию денег и отмыл таким образом не менее 310 миллионов долларов, получив за это 3,1-15,5 миллиона долларов.
"Огромный", - заявил Бурмайстер, отвечая на вопрос, какой срок грозит Казначееву в случае экстрадиции в США и обвинительного приговора.
Он пояснил, что в США "всегда суммируются сроки". "Сговор (с целью отмывания денег) - это 20 лет, отмывание денег может наказываться сроками до 10 лет за каждый эпизод, сговор с целью создать нелицензированную транзакционную компанию наказуемо сроками до пяти лет, руководство нелицензированной транзакционной компанией - это пять лет", - продолжил Бурмайстер.
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По его словам, если суммировать эти сроки, то речь может идти о десятилетиях тюремного заключения.
Как ранее заявлял Бурмайстер РИА Новости, защита будет работать над тем, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США или по крайней мере замедлить этот процесс. Также защита пытается добиться освобождения Казначеева на время рассмотрения дела об экстрадиции, сейчас он содержится под стражей в тюрьме Моабит в Берлине. По мнению Бурмайстера, процесс рассмотрения дела об экстрадиции Высшим судом Берлина может продлиться не менее полугода.
Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности, в частности, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду квартиры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
Акция в поддержку музыканта Дениса Казначеева, задержанного в Берлине
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