МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году, январские нерабочие праздники определены ТК, изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово" - говорится в сообщении.
В Минтруде подчеркнули, что любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".