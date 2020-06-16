Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

В Минтруде подчеркнули, что любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".