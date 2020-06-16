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Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году
Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году, январские нерабочие праздники определены ТК, изменения в него должны обсуждаться с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:16
андрей кутепов
совет федерации рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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353
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андрей кутепов, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

19:33 16.06.2020 (обновлено: 21:16 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь
Люди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минтруд получил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году, январские нерабочие праздники определены ТК, изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
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"Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово" - говорится в сообщении.
В Минтруде подчеркнули, что любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Прохожие на Красной площади в Москве
13:13
В ФНПР не поддерживают предложение о сокращении новогодних каникул
13100634
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Андрей КутеповСовет Федерации РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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