Адвокат рассказал детали дела Казначеева в США

Адвокат рассказал, что накануне получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся некоторые детали дела.
"Речь идет об отмывании денег в последние десять лет, об аккаунтах, созданных в России и других местах на сайтах в даркнете, которые предлагали услуги по отмыванию денег под именем Казначеева. Он этого не делал, конечно, кто-то использовал фото его паспорта для открытия аккаунтов", - заявил Бурмайстер.
Он также допускает, что Казначеев мог быть обманут. "Десять лет назад он помог приятелю с аккаунтом, который тот в конце концов продал. Мой клиент ничего не знал. Он никогда в своей жизни не был в даркнете. Очевидно, что кто-то использовал его имя", - продолжил он.
Бурмайстер добавил, что "десять лет назад - это довольно давно". "Но он помнит, что 10 лет назад его бывший приятель попросил помочь с открытием аккаунта, но потом он ничего об этом аккаунте не слышал", - заявил он, но добавил, что не в курсе, где конкретно был создан этот аккаунт.
По его словам, в документе утверждается, что под именем Казначеева в даркнете была легализована сумма в 310 миллионов долларов, но цифры могут быть даже больше. "Они говорят, что это дело даже масштабнее, но одна часть - это 310 миллионов евро. Они утверждают, что этот человек брал 1-5% за услуги и получил от 3,1 до 15,5 миллионов долларов. Это конкретные цифры, которые есть ордере на арест, но они считают, что дело намного масштабнее", - добавил он.
Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности, в частности, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду квартиры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.