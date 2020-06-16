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Адвокат рассказал детали дела Казначеева в США
Власти США считают, что арестованный в Берлине по американскому запросу россиянин Денис Казначеев мог отмыть в даркнете не менее 310 миллионов долларов и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:45
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РИА Новости
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россия, германия, сша, берлин (город), в мире

Адвокат рассказал детали дела Казначеева в США

19:22 16.06.2020 (обновлено: 19:45 16.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Власти США считают, что арестованный в Берлине по американскому запросу россиянин Денис Казначеев мог отмыть в даркнете не менее 310 миллионов долларов и получить за услуги 3,1-15,5 миллиона долларов, заявил РИА Новости адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер.
Адвокат рассказал, что накануне получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся некоторые детали дела.
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"Речь идет об отмывании денег в последние десять лет, об аккаунтах, созданных в России и других местах на сайтах в даркнете, которые предлагали услуги по отмыванию денег под именем Казначеева. Он этого не делал, конечно, кто-то использовал фото его паспорта для открытия аккаунтов", - заявил Бурмайстер.
Он также допускает, что Казначеев мог быть обманут. "Десять лет назад он помог приятелю с аккаунтом, который тот в конце концов продал. Мой клиент ничего не знал. Он никогда в своей жизни не был в даркнете. Очевидно, что кто-то использовал его имя", - продолжил он.
Бурмайстер добавил, что "десять лет назад - это довольно давно". "Но он помнит, что 10 лет назад его бывший приятель попросил помочь с открытием аккаунта, но потом он ничего об этом аккаунте не слышал", - заявил он, но добавил, что не в курсе, где конкретно был создан этот аккаунт.
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По его словам, в документе утверждается, что под именем Казначеева в даркнете была легализована сумма в 310 миллионов долларов, но цифры могут быть даже больше. "Они говорят, что это дело даже масштабнее, но одна часть - это 310 миллионов евро. Они утверждают, что этот человек брал 1-5% за услуги и получил от 3,1 до 15,5 миллионов долларов. Это конкретные цифры, которые есть ордере на арест, но они считают, что дело намного масштабнее", - добавил он.
Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности, в частности, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду квартиры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
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