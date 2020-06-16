Адвокат рассказал детали дела Казначеева в США

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Власти Власти США считают, что арестованный в Берлине по американскому запросу россиянин Денис Казначеев мог отмыть в даркнете не менее 310 миллионов долларов и получить за услуги 3,1-15,5 миллиона долларов, заявил РИА Новости адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер.

Адвокат рассказал, что накануне получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся некоторые детали дела.

"Речь идет об отмывании денег в последние десять лет, об аккаунтах, созданных в России и других местах на сайтах в даркнете, которые предлагали услуги по отмыванию денег под именем Казначеева. Он этого не делал, конечно, кто-то использовал фото его паспорта для открытия аккаунтов", - заявил Бурмайстер.

Он также допускает, что Казначеев мог быть обманут. "Десять лет назад он помог приятелю с аккаунтом, который тот в конце концов продал. Мой клиент ничего не знал. Он никогда в своей жизни не был в даркнете. Очевидно, что кто-то использовал его имя", - продолжил он.

Бурмайстер добавил, что "десять лет назад - это довольно давно". "Но он помнит, что 10 лет назад его бывший приятель попросил помочь с открытием аккаунта, но потом он ничего об этом аккаунте не слышал", - заявил он, но добавил, что не в курсе, где конкретно был создан этот аккаунт.

По его словам, в документе утверждается, что под именем Казначеева в даркнете была легализована сумма в 310 миллионов долларов, но цифры могут быть даже больше. "Они говорят, что это дело даже масштабнее, но одна часть - это 310 миллионов евро. Они утверждают, что этот человек брал 1-5% за услуги и получил от 3,1 до 15,5 миллионов долларов. Это конкретные цифры, которые есть ордере на арест, но они считают, что дело намного масштабнее", - добавил он.