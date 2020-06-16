Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Он разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.

За время пандемии коронавируса в России выявили более 545 тысяч заболевших, скончались свыше семи тысяч пациентов, порядка 294 тысяч выздоровели.