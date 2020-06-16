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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573025088.html
Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200616/1573024426.html
А что не святой водой?
93
Лучшее средство защиты Владимира Путина - это его бункер.)
65
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Стало известно, как защищают Путина в период коронавируса в Ново-Огарево, где последние месяцы он проводит почти все время. В резиденции президента установлен дезинфекционный туннель. При входе человек оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезинфицирующим раствором. Туннель разработала пензенская компания, которая и сообщила об установке спецсредства.
2020-06-16T19:19
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60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса

19:19 16.06.2020 (обновлено: 22:01 16.06.2020)
42956
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
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Он разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.
За время пандемии коронавируса в России выявили более 545 тысяч заболевших, скончались свыше семи тысяч пациентов, порядка 294 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А что не святой водой?
16 июня, 20:22
00 00
442110126
Лучшее средство защиты Владимира Путина - это его бункер.)
16 июня, 21:05
Infectant
321101021
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