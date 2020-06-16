В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Представители резиденции президента РФ связались с менеджерами завода... Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа", - цитирует пресс-служба правительства Пензенской области слова руководителя компании.