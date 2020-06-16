В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.
Ранее пензенский губернатор Иван Белозерцев сообщил, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
"Представители резиденции президента РФ связались с менеджерами завода... Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа", - цитирует пресс-служба правительства Пензенской области слова руководителя компании.
Уточняется, что дезинфекционный туннель установлен в резиденции главы государства в Ново-Огарево.
"Задачу перепрофилировать производственные предприятия страны на выпуск изделий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, поставил президент РФ Владимир Путин. Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.