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В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции
Туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
владимир путин
пензенская область
общество
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60
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский губернатор Иван Белозерцев на себе протестировал туннель для дезинфекции, который разработала местная компания.
2020-06-16T17:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, владимир путин, пензенская область, общество

В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции

17:42 16.06.2020 (обновлено: 22:33 16.06.2020)
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.
Ранее пензенский губернатор Иван Белозерцев сообщил, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
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"Представители резиденции президента РФ связались с менеджерами завода... Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа", - цитирует пресс-служба правительства Пензенской области слова руководителя компании.
Уточняется, что дезинфекционный туннель установлен в резиденции главы государства в Ново-Огарево.
"Задачу перепрофилировать производственные предприятия страны на выпуск изделий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, поставил президент РФ Владимир Путин. Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевВладимир ПутинПензенская областьОбщество
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