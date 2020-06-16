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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573024985.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160
Число случаев коронавируса, зарегистрированных в Таджикистане во вторник, составило 5160, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:17
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160

19:17 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 16 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число случаев коронавируса, зарегистрированных в Таджикистане во вторник, составило 5160, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 63 человека, достигнув 5160, вылечены были 3624 человека, число умерших за сутки не изменилось - 50", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 387 человек, а за последние сутки 121 пациент был выписан из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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