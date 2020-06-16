В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 63 человека, достигнув 5160, вылечены были 3624 человека, число умерших за сутки не изменилось - 50", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 387 человек, а за последние сутки 121 пациент был выписан из медучреждений.