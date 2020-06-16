В Дагестане 11 человек пострадали в ходе конфликта в палаточном лагере

"В результате вчерашнего конфликта шесть полицейских получили травмы, из них один госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно. Также пять азербайджанских граждан обратились в больницу и получили медицинскую помощь. В общей сложности пострадало три единицы транспорта МВД, два – автотранспорта пограничного управления и один гражданский автомобиль", - говорится в релизе.