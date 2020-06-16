В Дагестане 11 человек пострадали в ходе конфликта в палаточном лагере

МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ходе конфликта между полицейскими и гражданами Азербайджана в палаточном лагере в Дагестане, повреждены шесть машин, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.
"В результате вчерашнего конфликта шесть полицейских получили травмы, из них один госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно. Также пять азербайджанских граждан обратились в больницу и получили медицинскую помощь. В общей сложности пострадало три единицы транспорта МВД, два – автотранспорта пограничного управления и один гражданский автомобиль", - говорится в релизе.
По данным региональных властей, причиной конфликта стала "распространяемая ложная информация" при составлении списков людей, которые должны вернуться в Азербайджан.
"Министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов добавил, что среди ожидающих пропуска граждан была распространена ложная информация по поводу несправедливости при составлении списков, что и стало причиной беспорядков. После того, как начались противоправные действия, были подняты по тревоге близлежащие подразделения", - отмечается в сообщении.