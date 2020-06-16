Глава Дагестана навестил в больнице раненного в конфликте полицейского

МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев навестил в больнице полицейского, пострадавшего в ходе конфликта в палаточном лагере для граждан Азербайджана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Instagram.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции, проводится служебная проверка.
"Глава Дагестана Владимир Васильев посетил Магарамкентскую центральную районную больницу, где навестил сотрудника полиции Руслана Рамалданова, пострадавшего накануне при исполнении служебных обязанностей. Медработники сообщили, что пациент поступил накануне, специалисты его осмотрели, провели необходимое исследование. Убедившись, что для лечения полицейского всё необходимое имеется, Владимир Васильев пожелал ему скорейшего выздоровления. Со своей стороны Руслан Рамалданов поблагодарил за внимание", - говорится в релизе.
Министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов подчеркнул, что работа сотрудников полиции, которые не растерялись во время конфликта, будет оценена по достоинству.