Глава Дагестана навестил в больнице раненного в конфликте полицейского

"Глава Дагестана Владимир Васильев посетил Магарамкентскую центральную районную больницу, где навестил сотрудника полиции Руслана Рамалданова, пострадавшего накануне при исполнении служебных обязанностей. Медработники сообщили, что пациент поступил накануне, специалисты его осмотрели, провели необходимое исследование. Убедившись, что для лечения полицейского всё необходимое имеется, Владимир Васильев пожелал ему скорейшего выздоровления. Со своей стороны Руслан Рамалданов поблагодарил за внимание", - говорится в релизе.