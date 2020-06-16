https://ria.ru/20200616/1573024426.html
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:02
2020-06-16T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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https://ria.ru/20200616/1573025088.html
iporev
одни фейки вместо дел - каков поп, таков и приход
69
Алексей Валерьевич
Я думаю, мне кажется, прям астролог. А вообще, когда кажется креститься надо, а не на таком посту словоблудием заниматься. Ждут конкретики, если сказать нечего, не нужно вообще ничего говорить, чтобы посмешищем не становиться
59
16
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество
КЕМЕРОВО, 16 июн — РИА Новости.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
в эфире программы "Док-Ток
" на Первом канале дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
"Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. <...> Мне кажется, это февраль".
Мурашко отметил, что важное условие — это наличие иммунитета. Он пояснил, что популяционный иммунитет выше 45 процентов, а лучше ближе к 50-60 процентам, гарантирует прерывание цепочки заболевания.
"Изменчивость этого вируса невелика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам", — добавил он.
Министр также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, которую там разрабатывают.
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил
, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на иммунитет к коронавирусу протестировали 650 тысяч человек, из них почти 14 процентов имеют антитела.
С начала пандемии COVID-19 в России диагностировали у 545 458 человек. Из них более 294 тысяч выздоровели, 7284 пациента умерли от заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.