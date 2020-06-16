Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

КЕМЕРОВО, 16 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы " Док-Ток " на Первом канале дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

"Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. <...> Мне кажется, это февраль". Михаил Мурашко

Мурашко отметил, что важное условие — это наличие иммунитета. Он пояснил, что популяционный иммунитет выше 45 процентов, а лучше ближе к 50-60 процентам, гарантирует прерывание цепочки заболевания.

"Изменчивость этого вируса невелика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам", — добавил он.

Министр также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, которую там разрабатывают.

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил , что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на иммунитет к коронавирусу протестировали 650 тысяч человек, из них почти 14 процентов имеют антитела.

С начала пандемии COVID-19 в России диагностировали у 545 458 человек. Из них более 294 тысяч выздоровели, 7284 пациента умерли от заболевания.