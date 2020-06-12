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Мурашко оценил формирование популяционного иммунитета к COVID-19

18:23 12.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян еще не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сам непосредственно иммунитет популяционный пока в целом не сформирован",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
При этом он отметил, что людей с антителами к коронавирусу в России становится все больше.
"Но пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано",- уточнил Мурашко.
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По его словам, масочный режим должен сохраняться.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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