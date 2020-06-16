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https://ria.ru/20200616/1573021939.html
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
парад победы
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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Слово, Александр Григорьевич,- не воробей, вылетит - не поймаешь. Но до Москвы каждый ваш перл долетает, не теряясь...
14
"...чтобы к нам это не вернулось" - а давно ушло то? До сих пор почти в 2 раза больше заболевших(пропорционально населению), чем в России. Это нам надо переживать, чтобы от них не пришло.
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, парад победы, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

18:30 16.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
Как передает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Гродненскую область, где посетил предприятие "Гродно Азот" и пообщался с его коллективом. Глава государства, в частности, отметил, что в РФ сейчас непростая обстановка с заболеваемостью коронавирусом. При этом, по словам Лукашенко, Москва как-то справляется: скоро же надо проводить парад.
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"Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись (не закрыли границы – ред.)", - заявил Лукашенко.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны пригласило для участия в параде Победы в Москве подразделения 19 армий мира.
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В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались. Девятого мая в Минске прошел военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе политического характера, из-за распространения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Слово, Александр Григорьевич,- не воробей, вылетит - не поймаешь. Но до Москвы каждый ваш перл долетает, не теряясь...
16 июня, 19:36
vv.p.neznamov
1000004
"...чтобы к нам это не вернулось" - а давно ушло то? До сих пор почти в 2 раза больше заболевших(пропорционально населению), чем в России. Это нам надо переживать, чтобы от них не пришло.
16 июня, 21:04
ИИгорь
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