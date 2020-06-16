Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

"Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись (не закрыли границы – ред.)", - заявил Лукашенко.