https://ria.ru/20200616/1573021542.html
Россия примет участие в видеоконференции ЕС по гуманитарной помощи Сирии
Россия примет участие в видеоконференции ЕС по оказанию гуманитарного содействия Сирии 30 июня, но сожалеет, что на нее не пригласили Дамаск, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:22
2020-06-16T19:37
жозеп боррель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
война в сирии
россия
сергей лавров
сирия
в мире
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россия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия, сергей лавров, сирия, в мире