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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия примет участие в видеоконференции ЕС по гуманитарной помощи Сирии
Россия примет участие в видеоконференции ЕС по оказанию гуманитарного содействия Сирии 30 июня, но сожалеет, что на нее не пригласили Дамаск, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:37
жозеп боррель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
война в сирии
россия
сергей лавров
сирия
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РИА Новости
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353
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жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия, сергей лавров, сирия, в мире

Россия примет участие в видеоконференции ЕС по гуманитарной помощи Сирии

18:22 16.06.2020 (обновлено: 19:37 16.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия примет участие в видеоконференции ЕС по оказанию гуманитарного содействия Сирии 30 июня, но сожалеет, что на нее не пригласили Дамаск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз планирует провести очередную конференцию по оказанию гуманитарного содействия сирийцам 30 июня этого года этого года по видеосвязи. У нас есть приглашение. Мы планируем в ней участвовать. Выразили в очередной раз сожаление, что и эта конференция, а таких уже было несколько по линии Евросоюза, не предполагает приглашения сирийской стороны, законного правительства в Дамаске", - сказал министр по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
14 июня, 05:10Война в Сирии
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
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Война в СирииЖозеп БоррельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзРоссияСергей ЛавровСирияВ мире
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