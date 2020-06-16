В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 5293, 19 пациентов скончались, 4019 выздоровели, на лечении находятся 1255 человек.

По данным пресс-службы главы государства, Мирзиеев 16 июня во время видеоселекторного совещания с членами правительства и главами регионов отдельно остановился на эпидемиологической ситуации в стране. В частности, за последние две недели число заразившихся коронавирусом в стране заметно возросло, в некоторых случаях источник инфекции остается неизвестным.

"Все это говорит о том, что ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер. На данном этапе мы обязаны строго следовать правилам карантина", – сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, настал момент значительного усиления бдительности и ответственности в борьбе с пандемией

Президент дал указания республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом усилить дезинфекционные работы и санитарный контроль на предприятиях и рынках, в торговых комплексах и организациях, возобновляющих деятельность, а также расширить разъяснительную работу в трудовых коллективах и среди населения через СМИ. Подчеркнута важность регулярного тестирования среди работников всех учреждений, оказывающих услуги и деятельность которых предполагает непосредственный контакт с населением, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.