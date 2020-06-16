Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573021244.html
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией, заявил во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
шавкат мирзиеев
здоровье - общество
воз
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:180:2915:1820_1400x0_80_0_0_b69c0d5b6418c8381a13589789a5e9ce.jpg
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:180:2915:1820_1400x0_80_0_0_b69c0d5b6418c8381a13589789a5e9ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_596105eb56ef8dc66bf35a485d47f8a2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_149:0:2196:2047_1400x0_80_0_0_ae314119a780fe9013244b58b695ea66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, здоровье - общество, воз, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:18 16.06.2020
549
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией, заявил во вторник президент страны Шавкат Мирзиеев.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 5293, 19 пациентов скончались, 4019 выздоровели, на лечении находятся 1255 человек.
По данным пресс-службы главы государства, Мирзиеев 16 июня во время видеоселекторного совещания с членами правительства и главами регионов отдельно остановился на эпидемиологической ситуации в стране. В частности, за последние две недели число заразившихся коронавирусом в стране заметно возросло, в некоторых случаях источник инфекции остается неизвестным.
"Все это говорит о том, что ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер. На данном этапе мы обязаны строго следовать правилам карантина", – сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, настал момент значительного усиления бдительности и ответственности в борьбе с пандемией
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Президент дал указания республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом усилить дезинфекционные работы и санитарный контроль на предприятиях и рынках, в торговых комплексах и организациях, возобновляющих деятельность, а также расширить разъяснительную работу в трудовых коллективах и среди населения через СМИ. Подчеркнута важность регулярного тестирования среди работников всех учреждений, оказывающих услуги и деятельность которых предполагает непосредственный контакт с населением, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевЗдоровье - ОбществоВОЗТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
Лососевая путина
В Китае оценили вероятность распространения COVID-19 через лосося
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил стабильность коронавируса
Ситуация в Узбекистане
В Узбекистане продлили карантин по коронавирусу до 1 августа
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Калининград
Калининградские власти отложили начало туристического сезона
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 126
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 12,2 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния