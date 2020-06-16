https://ria.ru/20200616/1573020968.html
Совфед предложил закрепить в ТК оплату нерабочих дней во время ЧС
Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:13
2020-06-16T18:20
галина карелова
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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галина карелова, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет Федерации
предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова
.
"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - цитирует Карелову пресс-служба Совфеда после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
По словам Кареловой, Совфед будет предлагать эту меру в рамках общенационального плана действий правительства в связи с ситуацией с коронавирусом
.
"В социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации", - отметила вице-спикер.
Вместе с тем, подчеркнула она, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда.
Большинство озвученных предложений было поддержано, и Совфед совместно с кабмином начнет работу по их реализации, сказала Карелова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.