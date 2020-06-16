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Совфед предложил закрепить в ТК оплату нерабочих дней во время ЧС
Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:20
галина карелова
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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галина карелова, совет федерации рф, общество

Совфед предложил закрепить в ТК оплату нерабочих дней во время ЧС

18:13 16.06.2020 (обновлено: 18:20 16.06.2020)
106
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.
"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - цитирует Карелову пресс-служба Совфеда после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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По словам Кареловой, Совфед будет предлагать эту меру в рамках общенационального плана действий правительства в связи с ситуацией с коронавирусом.
"В социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации", - отметила вице-спикер.
Вместе с тем, подчеркнула она, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда.
Большинство озвученных предложений было поддержано, и Совфед совместно с кабмином начнет работу по их реализации, сказала Карелова.
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