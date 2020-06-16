СК возбудил новое уголовное дело из-за разлива топлива в Норильске

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности на сотрудника Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности на сотрудника Ростехнадзора , проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске , сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сказала Петренко журналистам.

По данным следствия, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3, при этом, она не проверила аварийный резервуар и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

"В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было", - пояснила она.

Так, в результате бездействия сотрудницы не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при использовании аварийного резервуара № 5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Это, как отметила Петренко, привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тысячи тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде.