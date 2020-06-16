Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573020661.html
В ГД появится рабочая группа по мониторингу ситуации в ресторанной сфере
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев предложил создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации в ресторанной отрасли в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
адальби шхагошев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://ria.ru/20200610/1572645712.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_0527246b6000709a72323e6cc551610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_628:0:2676:2048_1400x0_80_0_0_4ee3e31f0364ac91b3d7c2b067029775.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, адальби шхагошев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, единая россия, общество

В ГД появится рабочая группа по мониторингу ситуации в ресторанной сфере

18:08 16.06.2020
22
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев предложил создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации в ресторанной отрасли в России после снятия ограничительных мер по коронавирусу.
"Учитывая, что уже три месяца они находятся без работы, и в этой сфере очень большая занятость - от поваров до поставщиков продуктов питания, мы предложили рестораторам, тем, кто занимается этой темой, выработать определённые предложения для того, чтобы мы вместе, даже если понадобится внести некоторые изменения в действующее законодательство, оперативно работать вместе", - рассказал Шхагошев РИА Новости по итогам встречи депутатов с рестораторами.
Депутат подчеркнул, что к участию в работе этой группы пригласят все заинтересованные стороны, в том числе и представителей власти - например, Роспотребнадзор.
"Есть у рестораторов, конечно, опасения, что большое число клиентов к ним не вернутся сейчас, есть и другие опасения - что исполнить все предписания и требования Роспотребнадзора будет сложно. Мы договорились, что в течение недели - с сегодняшнего дня, с момента открытия веранд и до момента открытия самих ресторанов, мы ещё раз встретимся, поговорим. Рестораторы расскажут, что выполнить сложно, и мы, депутаты, со своей стороны, готовы включиться и помочь разрешить вопрос", - добавил Шхагошев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Валентино Бонтемпи
10 июня, 08:00Туризм
Итальянцы в России: как работают сейчас рестораны в Москве и регионах
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские НКО получат президентские гранты
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП рассказали об интересе россиян к поправкам в социальной сфере
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля
Школьные рюкзаки
В Минобрнауки рассказали о подготовке специалистов, работающих с детьми
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве. С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции
Эксперты рассказали об итогах и уроках пандемии коронавируса
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В ГП рассказали о контактах с ЦИК по голосованию по поправкам
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана
Депутаты ЕР обсудят открытие летних веранд с представителем ВОЗ
Участники конкурса Учитель будущего
Эксперты РАНХиГС станут наставниками конкурса "Учитель будущего"
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект
Девушка с ноутбуком
Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин открыл сезон летних веранд в Москве
Участники акции протеста медиков в Париже
В Париже задержали 16 человек во время беспорядков
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями
Молоток в зале судебных заседаний
В Пскове началось слушание дела об оправдании терроризма журналисткой
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Белоусов обсудил с депутатами ГД и членами СФ восстановление экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния