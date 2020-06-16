https://ria.ru/20200616/1573020661.html
В ГД появится рабочая группа по мониторингу ситуации в ресторанной сфере
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев предложил создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации в ресторанной отрасли в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:08
2020-06-16T18:08
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адальби шхагошев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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единая россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, адальби шхагошев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Первый зампред фракции "Единая Россия
" в Госдуме Адальби Шхагошев
предложил создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации в ресторанной отрасли в России после снятия ограничительных мер по коронавирусу
.
"Учитывая, что уже три месяца они находятся без работы, и в этой сфере очень большая занятость - от поваров до поставщиков продуктов питания, мы предложили рестораторам, тем, кто занимается этой темой, выработать определённые предложения для того, чтобы мы вместе, даже если понадобится внести некоторые изменения в действующее законодательство, оперативно работать вместе", - рассказал Шхагошев РИА Новости по итогам встречи депутатов с рестораторами.
Депутат подчеркнул, что к участию в работе этой группы пригласят все заинтересованные стороны, в том числе и представителей власти - например, Роспотребнадзор
.
"Есть у рестораторов, конечно, опасения, что большое число клиентов к ним не вернутся сейчас, есть и другие опасения - что исполнить все предписания и требования Роспотребнадзора будет сложно. Мы договорились, что в течение недели - с сегодняшнего дня, с момента открытия веранд и до момента открытия самих ресторанов, мы ещё раз встретимся, поговорим. Рестораторы расскажут, что выполнить сложно, и мы, депутаты, со своей стороны, готовы включиться и помочь разрешить вопрос", - добавил Шхагошев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.