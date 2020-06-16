В ГД появится рабочая группа по мониторингу ситуации в ресторанной сфере

"Учитывая, что уже три месяца они находятся без работы, и в этой сфере очень большая занятость - от поваров до поставщиков продуктов питания, мы предложили рестораторам, тем, кто занимается этой темой, выработать определённые предложения для того, чтобы мы вместе, даже если понадобится внести некоторые изменения в действующее законодательство, оперативно работать вместе", - рассказал Шхагошев РИА Новости по итогам встречи депутатов с рестораторами.

"Есть у рестораторов, конечно, опасения, что большое число клиентов к ним не вернутся сейчас, есть и другие опасения - что исполнить все предписания и требования Роспотребнадзора будет сложно. Мы договорились, что в течение недели - с сегодняшнего дня, с момента открытия веранд и до момента открытия самих ресторанов, мы ещё раз встретимся, поговорим. Рестораторы расскажут, что выполнить сложно, и мы, депутаты, со своей стороны, готовы включиться и помочь разрешить вопрос", - добавил Шхагошев.