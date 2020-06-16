В Норильске завершили активную фазу сбора топливно-водяной смеси

Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты завершили основную работу по сбору топливно-водяной смеси с поверхности крупных водоемов после аварии в Специалисты завершили основную работу по сбору топливно-водяной смеси с поверхности крупных водоемов после аварии в Норильске , сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, с 4 июня специалисты собрали и вывезли для дальнейшей утилизации более 84 тысяч тонн загрязненного грунта, с поверхности водоемов и грунта собрано около 31 тысячи кубометров водно-топливной смеси. Кроме того, обработано сорбентом 52 километра береговой линии и более 63 тысяч квадратных метров загрязненной территории. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено 64 линии боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бон.

"Обращаю внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта. Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И, кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос", - приводит пресс-служба министерства слова главы МЧС Евгения Зиничева на онлайн-заседании постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске.