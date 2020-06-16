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Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
Поправки в Трудовой кодекс, которые будут регламентировать правила удаленной работы, в случае их принятия помогут защитить права как сотрудников, так и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:03
ярослав нилов
валентина матвиенко
рэу имени г. в. плеханова
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ярослав нилов, валентина матвиенко, рэу имени г. в. плеханова, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Эксперт оценила законопроект об удаленной работе

18:03 16.06.2020
160
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс, которые будут регламентировать правила удаленной работы, в случае их принятия помогут защитить права как сотрудников, так и работодателей, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее во вторник в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил агентству, что этот закон может быть принят уже в текущую сессию.
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"Принятие законопроекта позволит упорядочить и прояснить ситуацию, в которой работодатели и работники смогут, опираясь на положения закона, защитить свои права, а также выстроить взаимоотношения в рамках недавно сложившегося дистанционного порядка выполнения рабочих функций. Можно отметить, что изменения в трудовое законодательство, которые касаются, в частности, нового режима работы, имеют важное значение для обеспечения прав работников", - считает эксперт.
"Анализ положений законопроекта демонстрирует стремление законодателя расширить порядок регулирования дистанционной работы. Общественные отношения как предмет правового регулирования в данном случае уже сложились, поэтому законодатель спешит обеспечить правовое поле как для работодателей, так и для работников", - поясняет в связи с этим Свечникова.
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Она добавила, что в случае принятия законопроекта многие граждане не только смогут сохранить работу, но и получить новую. "В то же время для работодателя появляется возможность дополнительного выбора, так как предлагаемые нормы содержат, например, возможность комбинирования работы на стационарном рабочем месте и работы в дистанционном режиме", - уточнила Свечникова.
Тем не менее, эксперт подчеркнула, что пока не определены способы контроля работодателя за работником на "удаленке". "Остаются неурегулированными вопросы организации контроля работодателя за действиями работника при осуществлении его функций в дистанционном режиме. Нельзя допустить, чтобы при широком внедрении дистанционных методов работы нарушались права граждан на частную жизнь, на отдых и так далее", - подытожила собеседница агентства.
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Ярослав НиловВалентина МатвиенкоРЭУ имени Г. В. ПлехановаСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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