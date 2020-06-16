Эксперт оценила законопроект об удаленной работе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс, которые будут регламентировать правила удаленной работы, в случае их принятия помогут защитить права как сотрудников, так и работодателей, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Поправки в Трудовой кодекс, которые будут регламентировать правила удаленной работы, в случае их принятия помогут защитить права как сотрудников, так и работодателей, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин , спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее во вторник в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил агентству, что этот закон может быть принят уже в текущую сессию.

"Принятие законопроекта позволит упорядочить и прояснить ситуацию, в которой работодатели и работники смогут, опираясь на положения закона, защитить свои права, а также выстроить взаимоотношения в рамках недавно сложившегося дистанционного порядка выполнения рабочих функций. Можно отметить, что изменения в трудовое законодательство, которые касаются, в частности, нового режима работы, имеют важное значение для обеспечения прав работников", - считает эксперт.

"Анализ положений законопроекта демонстрирует стремление законодателя расширить порядок регулирования дистанционной работы. Общественные отношения как предмет правового регулирования в данном случае уже сложились, поэтому законодатель спешит обеспечить правовое поле как для работодателей, так и для работников", - поясняет в связи с этим Свечникова.

Она добавила, что в случае принятия законопроекта многие граждане не только смогут сохранить работу, но и получить новую. "В то же время для работодателя появляется возможность дополнительного выбора, так как предлагаемые нормы содержат, например, возможность комбинирования работы на стационарном рабочем месте и работы в дистанционном режиме", - уточнила Свечникова.