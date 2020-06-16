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В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
Уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения в Пекине повышен с третьего до второго в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:11
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коронавирусы, китай, коронавирус covid-19, пекин, в мире

В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

17:56 16.06.2020 (обновлено: 19:11 16.06.2020)
435
© REUTERS / Martin PollardПолицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
© REUTERS / Martin Pollard
Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения в Пекине повышен с третьего до второго в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке города, сообщила во вторник заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.
Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
"Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повышается в Пекине с третьего до второго", - сообщила на пресс-конференции Чэнь Бэй.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.
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В связи с повышением уровня реагирования начальные и средние школы вновь переходят на удаленную учебу, закрываются культурно-развлекательные заведения, бассейны и спортивные залы на цокольных этажах. В городе вновь запрещается проведение соревнований по баскетболу, волейболу, футболу и другим контактным видам спорта.
В библиотеках, музеях и галереях искусств, а также в городских парках поток посетителей сокращается до 30% от максимального.
Полностью закроют на карантин дома престарелых, психиатрические больницы и другие специализированные учреждения.
При условии соблюдения мер профилактики разрешается проводить мероприятия с участием до 100 человек или проводить видео-конференции. Вновь возвращается пропускной режим в жилых районах, который подразумевает замер температуры, проверка пропусков, кода здоровья, а также регистрация посетителей. В кварталах со среднем уровнем угрозы в жилые комплексы запрещается вход посторонним, а жилые комплексы в кварталах с высоким уровнем угрозы будут закрыты на карантины, людям разрешено только входить.
Кроме того, ограничивается поток пассажиров в общественном транспорте, для посещения медицинских учреждений необходима предварительная запись, запрещаются межрегиональные групповые турпоездки.
В режиме военного времени: борьба с коронавирусом в Пекине
© AFP 2020 / Noel Celis

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

Девушки в защитных костюмах рядом с местом, где берут тест мазок на коронавирус у людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Китайские полицейские проходят мимо закрытого рынка Синьфади в Пекине
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Stringer

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

Девушка на оптовом рынке Синьфади в Пекине, Китай
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

Сотрудник Службы безопасности в защитном костюме проверяет температуру людей, въезжающих на рынок Синьфади в Пекине, Китай
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

Охранник в защитной костюме на контрольно-пропускном пункте на рынке Синьфади в Пекине, Китай
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

Тестирование людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади на коронавирус в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AP Photo / Andy Wong

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
Власти призывают соблюдать социальную дистанцию, не устраивать массовые застолья, в местах массового скопления людей носить маску. Во всех офисных зданиях, супермаркетах, отелях, ресторанах, заводах, фабриках, стройплощадках, необходимо измерять температуру сотрудников, проводить дезинфекцию и проветривать помещения.
При этом в условиях II уровня реагирования на ЧС власти не требует закрывать производство и предприятия, однако требуется сократить количество сотрудников на работе, перевести их на удаленную работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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