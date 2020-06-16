В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине

Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения в Уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения в Пекине повышен с третьего до второго в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке города, сообщила во вторник заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.

Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.

"Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повышается в Пекине с третьего до второго", - сообщила на пресс-конференции Чэнь Бэй.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.

В связи с повышением уровня реагирования начальные и средние школы вновь переходят на удаленную учебу, закрываются культурно-развлекательные заведения, бассейны и спортивные залы на цокольных этажах. В городе вновь запрещается проведение соревнований по баскетболу, волейболу, футболу и другим контактным видам спорта.

В библиотеках, музеях и галереях искусств, а также в городских парках поток посетителей сокращается до 30% от максимального.

Полностью закроют на карантин дома престарелых, психиатрические больницы и другие специализированные учреждения.

При условии соблюдения мер профилактики разрешается проводить мероприятия с участием до 100 человек или проводить видео-конференции. Вновь возвращается пропускной режим в жилых районах, который подразумевает замер температуры, проверка пропусков, кода здоровья, а также регистрация посетителей. В кварталах со среднем уровнем угрозы в жилые комплексы запрещается вход посторонним, а жилые комплексы в кварталах с высоким уровнем угрозы будут закрыты на карантины, людям разрешено только входить.

Кроме того, ограничивается поток пассажиров в общественном транспорте, для посещения медицинских учреждений необходима предварительная запись, запрещаются межрегиональные групповые турпоездки.

Власти призывают соблюдать социальную дистанцию, не устраивать массовые застолья, в местах массового скопления людей носить маску. Во всех офисных зданиях, супермаркетах, отелях, ресторанах, заводах, фабриках, стройплощадках, необходимо измерять температуру сотрудников, проводить дезинфекцию и проветривать помещения.

При этом в условиях II уровня реагирования на ЧС власти не требует закрывать производство и предприятия, однако требуется сократить количество сотрудников на работе, перевести их на удаленную работу.