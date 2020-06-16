В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Правительство Ярославской области запланировало в честь 75-летия Великой Победы ряд торжеств - проезд военной техники и марш курсантов с фронтовыми песнями, авиашоу и выступления военного оркестра, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
На основании указа президента РФ 24 июня в регионах страны пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook отметил, что, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе, правительство области решило не собирать много зрителей, тем более ветеранов. Было решено провести в этот день ряд мероприятий, которые не повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку.
"В Ярославской области подготовка к торжествам ведется с учетом эпидемиологической ситуации. Мы выстраиваем программу так, чтобы создать в городах праздничную атмосферу, минимизировав при этом возможности массового скопления людей. Движение будет организовано по нескольким улицам центральной части города Ярославля, а не только по Советской площади, как это было в прошлые годы", - заявил глава региона.
В 11.00 стартует колонна военной техники. В нее будут включены машины Ярославского территориального гарнизона и региональных управлений МЧС и ФСИН России. На это же время запланирован пролет самолетов Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России. После этого по центральным улицам пройдут части Ярославского территориального гарнизона и УФСИН России с песнями военных лет.
На нескольких площадках с постоянной сменой места дислокации состоятся выступления военного оркестра. Кроме того, запланирован марш ретро-автомобилей, из которых будут звучать фронтовые песни, а также проезд четырех машин из коллекции патриотического объединения "Ленрезерв". В вечерней программе - акция "Вахта памяти - освети небо Родины" и праздничные фейерверки.