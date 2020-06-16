В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы

"В Ярославской области подготовка к торжествам ведется с учетом эпидемиологической ситуации. Мы выстраиваем программу так, чтобы создать в городах праздничную атмосферу, минимизировав при этом возможности массового скопления людей. Движение будет организовано по нескольким улицам центральной части города Ярославля, а не только по Советской площади, как это было в прошлые годы", - заявил глава региона.