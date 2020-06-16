Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении инспекторов ДПС капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова медалями "За отличие в охране общественного порядка".
По словам Волк, Крылов и Поярков — опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в органах внутренних дел около 20 лет.
"Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", — подчеркнула представитель МВД.
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером. Инспекторы ДПС остановили в районе дома 156 такси за нарушение правил дорожного движения. Они находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.
Оба они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже Следственный комитет опроверг эту информацию.