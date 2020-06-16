Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году

По словам Волк, Крылов и Поярков — опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в органах внутренних дел около 20 лет.