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Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:31
ирина волк
владимир колокольцев
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572966354.html
Они просто выполняли свою работу и во время её спасали свою жизнь, а не прикрывали телом беременную женщину. Врачи каждый день КАЖДЫЙ спасаю людей от инфарктов, онкологии и т.д. ежедневно спасаю жизни и сколько им наград дали? Да что там говорить масками обеспечить не смогли и сотни погибли за жалкие копейки. Стоило оно того, чтоб за особняки главврача умирать или офшоры минздрава?
50
А в чем отличие???В том что их как воробьев постреляли?? Тоже мне герои.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ирина волк, владимир колокольцев, стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия

Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

17:53 16.06.2020 (обновлено: 18:31 16.06.2020)
6079
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции и следственного комитета на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудники полиции и следственного комитета на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении инспекторов ДПС капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова медалями "За отличие в охране общественного порядка".
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году
По словам Волк, Крылов и Поярков — опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в органах внутренних дел около 20 лет.

"Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", — подчеркнула представитель МВД.

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером. Инспекторы ДПС остановили в районе дома 156 такси за нарушение правил дорожного движения. Они находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.
Оба они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже Следственный комитет опроверг эту информацию.
185612335
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Ирина ВолкВладимир КолокольцевСтрельба на Ленинском проспектеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Они просто выполняли свою работу и во время её спасали свою жизнь, а не прикрывали телом беременную женщину. Врачи каждый день КАЖДЫЙ спасаю людей от инфарктов, онкологии и т.д. ежедневно спасаю жизни и сколько им наград дали? Да что там говорить масками обеспечить не смогли и сотни погибли за жалкие копейки. Стоило оно того, чтоб за особняки главврача умирать или офшоры минздрава?
16 июня, 18:20
Владимир Врун-гель
17000231
А в чем отличие???В том что их как воробьев постреляли?? Тоже мне герои.
16 июня, 18:48
mdmiguel dios
7001111
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