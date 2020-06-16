Репетиции парадов Победы пройдут в десяти городах на юге России

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Первые вечерние репетиции парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут сегодня в десяти городах юга России, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.
"Первая вечерняя репетиция военных парадов … состоится одновременно в 10 городах юга России … – Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штаба и объединений ЮВО – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тренировках парадных расчетов, будут задействованы более 14 тысяч человек, из которых более 10 тысяч - военнослужащие ЮВО. Всего в 10 городах будут использованы более 500 единиц современных и исторических образцов техники.
"Подготовка военных парадов в ЮВО проводится в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности … Подразделения РХБ защиты округа регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта … Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками", - отметили в пресс-службе.