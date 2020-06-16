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Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск
США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:45
александер ной
дональд трамп
нато
германия
сша
в мире
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германия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александер ной, дональд трамп, нато, германия, сша, в мире

Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск

17:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат бундестага от партии "Левые" Александр Ной
Депутат бундестага от партии Левые Александр Ной
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Депутат бундестага от партии "Левые" Александр Ной. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
"Как это принято в плохих американских фильмах категории Б, эти угрозы (о частичном выводе войск США - ред.) нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности нет ничего, что могло бы разумно оправдать это", - заявил Ной, добавив, что "Берлин больше не может делать вид, что не слышит угроз и шантажа из Вашингтона", это "не в интересах Германии", которую американцы в случае вооруженного конфликта, "не колеблясь, сделают полем ядерной битвы".
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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
По словам парламентария, упреки Вашингтона в том, что Германия слишком мало выделяет средств в оборонный бюджет, несправедливы, так как, "к сожалению, Германия годами увеличивает свои военные расходы в соответствии с требованиями НАТО, на данный момент они составляют более 51 миллиарда евро".
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"В партии и фракции "Левые" считают неоспоримым, что объявление о хотя бы частичном выводе американских войск должно приветствоваться. Это хорошая новость, и американцы также должны забрать домой свои атомные бомбы из Германии с авиабазы Бюхель. Все командные пункты США, такие как USAREUR (Висбаден), EUCOM и AFRICOM (Штутгарт), а также военно-воздушная база и командный пункт управления БПЛА в Рамштайне, казармы США, бюро американских спецслужб и тому подобное в Германии должны быть закрыты", - считает Ной.
"Берлин должен освободиться от Вашингтона в области политики безопасности и отказаться от всех мировых политических и военных авантюр, которые представляют собой не что иное, как неоколониальные войны. Берлин должен выйти из военных структур НАТО, расторгнуть соглашения о размещении войск и все связанные с ними контракты. Всеобщее разоружение, прекращение германского экспорта вооружений, вывод бундесвера из всех "иностранных миссий" являются запросом дня", - добавил он.
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Александер НойДональд ТрампНАТОГерманияСШАВ мире
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