Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной

"Как это принято в плохих американских фильмах категории Б, эти угрозы (о частичном выводе войск США - ред.) нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности нет ничего, что могло бы разумно оправдать это", - заявил Ной, добавив, что "Берлин больше не может делать вид, что не слышит угроз и шантажа из Вашингтона", это "не в интересах Германии", которую американцы в случае вооруженного конфликта, "не колеблясь, сделают полем ядерной битвы".

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.

По словам парламентария, упреки Вашингтона в том, что Германия слишком мало выделяет средств в оборонный бюджет, несправедливы, так как, "к сожалению, Германия годами увеличивает свои военные расходы в соответствии с требованиями НАТО , на данный момент они составляют более 51 миллиарда евро".

"В партии и фракции "Левые" считают неоспоримым, что объявление о хотя бы частичном выводе американских войск должно приветствоваться. Это хорошая новость, и американцы также должны забрать домой свои атомные бомбы из Германии с авиабазы Бюхель. Все командные пункты США, такие как USAREUR (Висбаден), EUCOM и AFRICOM (Штутгарт), а также военно-воздушная база и командный пункт управления БПЛА в Рамштайне, казармы США, бюро американских спецслужб и тому подобное в Германии должны быть закрыты", - считает Ной.