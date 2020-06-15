https://ria.ru/20200615/1572973277.html
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
2020-06-15T23:27
2020-06-16T00:46
дональд трамп
германия
сша
в мире
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дональд трамп, германия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.
"Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО", — сказал глава Белого дома.
Президент напомнил, что Берлин платит только один процент от ВВП, а должен — два процента.
Он отметил, что военные из США тратят много денег в европейской стране.
"Везде, где есть базы, Германия процветает", — сказал Трамп.
Американский президент также задался вопросом, почему Вашингтон должен помогать Берлину, если немецкие власти не собираются платить.
Трамп заявил, что контингент сократится почти на половину, поскольку сейчас в Германии, по его словам, находится около 50 тысяч американских военных.
"Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится", — добавил президент.
Глава Белого дома в очередной раз назвал Берлин "неплательщиком", поскольку, подчеркнул Трамп, Германия должна вносить в бюджет НАТО "миллиарды долларов" за оборону.
Как писала ранее газета Spiegel, решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох: Вашингтон не проинформировал заранее Берлин об этом.
В свою очередь, сегодня глава МИД Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным. Дипломат также охарактеризовал отношения двух стран как сложные.