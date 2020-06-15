Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. Архивное фото

Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.

"Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО", — сказал глава Белого дома.

Президент напомнил, что Берлин платит только один процент от ВВП, а должен — два процента.

Он отметил, что военные из США тратят много денег в европейской стране.

"Везде, где есть базы, Германия процветает", — сказал Трамп.

Американский президент также задался вопросом, почему Вашингтон должен помогать Берлину, если немецкие власти не собираются платить.

Трамп заявил, что контингент сократится почти на половину, поскольку сейчас в Германии, по его словам, находится около 50 тысяч американских военных.

"Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится", — добавил президент.

Глава Белого дома в очередной раз назвал Берлин "неплательщиком", поскольку, подчеркнул Трамп, Германия должна вносить в бюджет НАТО "миллиарды долларов" за оборону.

Как писала ранее газета Spiegel, решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох: Вашингтон не проинформировал заранее Берлин об этом.