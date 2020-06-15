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Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
2020-06-16T00:46
дональд трамп
германия
сша
в мире
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дональд трамп, германия, сша, в мире

Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии

23:27 15.06.2020 (обновлено: 00:46 16.06.2020)
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© Фото : Public domainВоеннослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии
© Фото : Public domain
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.
"Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО", — сказал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
12 июня, 08:00
Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии
Президент напомнил, что Берлин платит только один процент от ВВП, а должен — два процента.
Он отметил, что военные из США тратят много денег в европейской стране.
"Везде, где есть базы, Германия процветает", — сказал Трамп.
Американский президент также задался вопросом, почему Вашингтон должен помогать Берлину, если немецкие власти не собираются платить.
Трамп заявил, что контингент сократится почти на половину, поскольку сейчас в Германии, по его словам, находится около 50 тысяч американских военных.
"Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится", — добавил президент.
Президент США Дональд Трамп
7 июня, 08:00
США собираются "подарить" Германию России
Глава Белого дома в очередной раз назвал Берлин "неплательщиком", поскольку, подчеркнул Трамп, Германия должна вносить в бюджет НАТО "миллиарды долларов" за оборону.
Как писала ранее газета Spiegel, решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох: Вашингтон не проинформировал заранее Берлин об этом.
В свою очередь, сегодня глава МИД Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным. Дипломат также охарактеризовал отношения двух стран как сложные.
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Дональд ТрампГерманияСШАВ мире
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