В Алма-Ате ликвидировали пожар около крупного ТРЦ

Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что пожар возник на крыше ТРЦ ADK, в связи с чем была начата эвакуация посетителей.

"Пожар ликвидирован в 19.45 (16.35 мск). Пострадавших нет", - сообщила представитель пресс-службы департамента.

По уточненной информации возгорание возникло на территории цеха по изготовлению строительных панелей, расположенного около ТРЦ. Горели емкости с гидравлическим маслом.