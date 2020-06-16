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В Алма-Ате ликвидировали пожар около крупного ТРЦ
Пожарные ликвидировали возгорание на территории цеха по изготовлению строительных панелей, расположенного в непосредственной близости от... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:42
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алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате ликвидировали пожар около крупного ТРЦ

17:42 16.06.2020
107
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники МЧС Казахстана
Сотрудники МЧС Казахстана
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники МЧС Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на территории цеха по изготовлению строительных панелей, расположенного в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате, сообщил городской департамент по ЧС (ДЧС).
Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что пожар возник на крыше ТРЦ ADK, в связи с чем была начата эвакуация посетителей.
"Пожар ликвидирован в 19.45 (16.35 мск). Пострадавших нет", - сообщила представитель пресс-службы департамента.
По уточненной информации возгорание возникло на территории цеха по изготовлению строительных панелей, расположенного около ТРЦ. Горели емкости с гидравлическим маслом.
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