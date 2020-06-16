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Эксперт оценил возможность отказа Белоруссии от российского газа
Белоруссия не сможет отказаться от российского газа в обозримой перспективе, заявление главы государства о возможных альтернативах поставкам из РФ связаны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:56
евразийский экономический союз
александр лукашенко
газпром
белоруссия
казахстан
в мире
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, газпром, белоруссия, казахстан, в мире

Эксперт оценил возможность отказа Белоруссии от российского газа

17:56 16.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Белоруссия не сможет отказаться от российского газа в обозримой перспективе, заявление главы государства о возможных альтернативах поставкам из РФ связаны, скорее, с его предвыборной кампанией, прокомментировал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Реализовать эту угрозу в обозримой перспективе невозможно. Во-первых, нет необходимой трубопроводной инфраструктуры. Во-вторых, альтернативой может быть только СПГ, а он будет заметно дороже российского газа", - сказал эксперт, отметив, что обвал спотовых цен в 2020 году - временное явление.
"Заявление рассчитано, очевидно, на доверчивость белорусских избирателей: в рамках своей предвыборной агитации Лукашенко пытается уличить "Газпром" в спонсировании белорусской оппозиции. Заявление о возможности отказа от российского газа - логичное продолжение этой кампании", - полагает аналитик.
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5 июня, 09:25
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По мнению Белогорьева, единственной частичной альтернативой российскому газу для Белоруссии могут быть поставки газа из Казахстана в рамках общего рынка газа ЕАЭС начиная с 2025 года. Однако пока не понятно, будут ли они интересны самому Казахстану, заключил эксперт.
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". "Газпром" же заявлял, что цена на 2020 год определена окончательно, а начать переговоры о поставках газа в 2021 году компания готова лишь при соблюдении Белоруссией контракта на текущий год.
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