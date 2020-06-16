Эксперт оценил возможность отказа Белоруссии от российского газа

"Реализовать эту угрозу в обозримой перспективе невозможно. Во-первых, нет необходимой трубопроводной инфраструктуры. Во-вторых, альтернативой может быть только СПГ, а он будет заметно дороже российского газа", - сказал эксперт, отметив, что обвал спотовых цен в 2020 году - временное явление.

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". "Газпром" же заявлял, что цена на 2020 год определена окончательно, а начать переговоры о поставках газа в 2021 году компания готова лишь при соблюдении Белоруссией контракта на текущий год.