Эксперт оценил возможность отказа Белоруссии от российского газа

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Белоруссия не сможет отказаться от российского газа в обозримой перспективе, заявление главы государства о возможных альтернативах поставкам из РФ связаны, скорее, с его предвыборной кампанией, прокомментировал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
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"Реализовать эту угрозу в обозримой перспективе невозможно. Во-первых, нет необходимой трубопроводной инфраструктуры. Во-вторых, альтернативой может быть только СПГ, а он будет заметно дороже российского газа", - сказал эксперт, отметив, что обвал спотовых цен в 2020 году - временное явление.
"Заявление рассчитано, очевидно, на доверчивость белорусских избирателей: в рамках своей предвыборной агитации Лукашенко пытается уличить "Газпром" в спонсировании белорусской оппозиции. Заявление о возможности отказа от российского газа - логичное продолжение этой кампании", - полагает аналитик.
По мнению Белогорьева, единственной частичной альтернативой российскому газу для Белоруссии могут быть поставки газа из Казахстана в рамках общего рынка газа ЕАЭС начиная с 2025 года. Однако пока не понятно, будут ли они интересны самому Казахстану, заключил эксперт.
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". "Газпром" же заявлял, что цена на 2020 год определена окончательно, а начать переговоры о поставках газа в 2021 году компания готова лишь при соблюдении Белоруссией контракта на текущий год.