ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"

МОСКВА, 16 июн, - РИА Новости. О новостях акции "Пожалуйста, дышите!", а также историях ее героев, медиков и волонтеров из регионов России в период пандемии, можно будет узнать из публикаций на ресурсах ИД "Аргументы и факты". Они буду объединены в один сюжет на сайте, а также доступны в соцсетях издательского дома.
Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты": "Мы горячо поддерживаем проект коллег "Пожалуйста, дышите!" и сами, будучи крупным СМИ, считаем важным говорить как можно больше о ежедневном и самоотверженном подвиге врачей. О тех, кто спасает жизни и помогает тем, кто спасает жизни. Жизни людей и счастье их близких. Эта акция, по сути, книга благодарностей, книга настоящих историй, книга о героях нашего времени. Это - возможность сказать "спасибо" тем, кого, возможно, видел только в защите СИЗ и узнавал по голосу, и поделиться этой благодарностью с огромной аудиторией".
В конце мая МИА "Россия сегодня" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru. Те, кто хочет рассказать свои истории, могут заполнить форму на портале.
Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Акцию также поддержали информационные и отраслевые партнеры: Департамент здравоохранения г. Москвы, коммуникационная группа LBL.