ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"

Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты": "Мы горячо поддерживаем проект коллег "Пожалуйста, дышите!" и сами, будучи крупным СМИ, считаем важным говорить как можно больше о ежедневном и самоотверженном подвиге врачей. О тех, кто спасает жизни и помогает тем, кто спасает жизни. Жизни людей и счастье их близких. Эта акция, по сути, книга благодарностей, книга настоящих историй, книга о героях нашего времени. Это - возможность сказать "спасибо" тем, кого, возможно, видел только в защите СИЗ и узнавал по голосу, и поделиться этой благодарностью с огромной аудиторией".