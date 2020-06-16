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ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"
а также доступны в соцсетях издательского дома. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:39
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вгтрк, москва, общество

ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"

17:39 16.06.2020
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© Пожалуйста, дышите!/ РИА НовостиОнлайн-акция "Пожалуйста, дышите!"
Онлайн-акция Пожалуйста, дышите!
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости
МОСКВА, 16 июн, - РИА Новости.  О новостях акции "Пожалуйста, дышите!", а также историях ее героев, медиков и волонтеров  из регионов России в период пандемии, можно будет  узнать из публикаций на ресурсах ИД "Аргументы и факты". Они буду объединены в один сюжет на сайте, а также доступны в соцсетях издательского дома.
Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты": "Мы горячо поддерживаем проект коллег "Пожалуйста, дышите!" и сами, будучи крупным СМИ, считаем важным говорить как можно больше о ежедневном и самоотверженном подвиге врачей. О тех, кто спасает жизни и помогает тем, кто спасает жизни. Жизни людей и счастье их близких. Эта акция, по сути, книга благодарностей, книга настоящих историй, книга о героях  нашего времени. Это - возможность сказать "спасибо" тем, кого, возможно, видел только в защите СИЗ и узнавал по голосу, и поделиться этой благодарностью с огромной аудиторией".
В конце  мая МИА "Россия сегодня" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!",  в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru. Те, кто хочет рассказать свои истории, могут заполнить форму на портале.
Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто  ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.  Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером  акции  стала ВГТРК.
7 июня, 22:00
Всенародная акция в поддержку медиков и волонтёров "Пожалуйста, дышите!"
Акцию также поддержали информационные и отраслевые партнеры: Департамент здравоохранения г. Москвы, коммуникационная группа LBL.
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РоссияВГТРКМоскваОбщество
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