БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова 19 июня завершит акцию помощи врачам благотворительным онлайн-показом спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли, сообщает театр.

"Девятнадцатого июня в 19.00 состоится благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Покупая билет на этот показ, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — все вырученные деньги пойдут на закупку необходимых больнице тестов для определения COVID-19 и тестов на антитела", - говорится в сообщении на официальной странице БДТ "ВКонтакте".

Как отмечает театр, трансляция этого спектакля, который впервые будет показан в интернете, завершит всероссийскую акцию помощи медикам, которую БДТ запустил 17 мая.

Стоимость билета на благотворительный онлайн-показ "Алисы" составляет 300 рублей.

Театр называет эту постановку "путешествием во времени и пространстве времени", которое имеет косвенное отношение к знаменитой книге Льюиса Кэрролла как к первоисточнику. Неожиданное путешествие главной героини в исполнении Фрейндлих в Страну Чудес трактуется как "попытка вернуться к самой себе".

© предоставлено фестивалем "Золотая Маска" Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова 1 из 6 Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова © предоставлено фестивалем "Золотая Маска" © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" . 2 из 6 Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" . © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк © Фото : предоставлено БДТ Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 3 из 6 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ © Фото : предоставлено БДТ Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 4 из 6 Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ © Фото : предоставлено БДТ Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 5 из 6 Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ © Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ Спектакль Андрея Могучего "Алиса" 6 из 6 Спектакль Андрея Могучего "Алиса" © Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ 1 из 6 Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова © предоставлено фестивалем "Золотая Маска" 2 из 6 Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" . © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк 3 из 6 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 4 из 6 Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 5 из 6 Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 6 из 6 Спектакль Андрея Могучего "Алиса" © Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ