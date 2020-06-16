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БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова 19 июня завершит акцию помощи врачам благотворительным онлайн-показом спектакля "Алиса" с Алисой... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/90/1549559035_0:24:3598:2048_1400x0_80_0_0_cabb622bbca7a9364cca1a45df33d868.jpg
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театр, новости культуры, большой драматический театр товстоногова, алиса фрейндлих

БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

17:31 16.06.2020
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© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Спектакль Алиса на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова 19 июня завершит акцию помощи врачам благотворительным онлайн-показом спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли, сообщает театр.
"Девятнадцатого июня в 19.00 состоится благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Покупая билет на этот показ, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — все вырученные деньги пойдут на закупку необходимых больнице тестов для определения COVID-19 и тестов на антитела", - говорится в сообщении на официальной странице БДТ "ВКонтакте".
Как отмечает театр, трансляция этого спектакля, который впервые будет показан в интернете, завершит всероссийскую акцию помощи медикам, которую БДТ запустил 17 мая.
Стоимость билета на благотворительный онлайн-показ "Алисы" составляет 300 рублей.
Театр называет эту постановку "путешествием во времени и пространстве времени", которое имеет косвенное отношение к знаменитой книге Льюиса Кэрролла как к первоисточнику. Неожиданное путешествие главной героини в исполнении Фрейндлих в Страну Чудес трактуется как "попытка вернуться к самой себе".
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Спектакль Алиса на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
1 из 6
Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

Спектакль Алиса БДТ имени Г.А.Товстоногова в Москве
2 из 6

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
3 из 6
Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
4 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
5 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТСпектакль Андрея Могучего "Алиса"
Спектакль Андрея Могучего Алиса
6 из 6
Спектакль Андрея Могучего "Алиса"
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ
1 из 6
Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
2 из 6

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 6
Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
4 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
5 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
6 из 6
Спектакль Андрея Могучего "Алиса"
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ
Большой драматический театр имени Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект "БДТ Digital", в рамках которого на специальном портале проходят радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.
Театр Практика
11 июня, 23:10Культура
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
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КультураТеатрНовости культурыБольшой драматический театр ТовстоноговаАлиса Фрейндлих
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