БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова 19 июня завершит акцию помощи врачам благотворительным онлайн-показом спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли, сообщает театр.
"Девятнадцатого июня в 19.00 состоится благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Покупая билет на этот показ, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — все вырученные деньги пойдут на закупку необходимых больнице тестов для определения COVID-19 и тестов на антитела", - говорится в сообщении на официальной странице БДТ "ВКонтакте".
Как отмечает театр, трансляция этого спектакля, который впервые будет показан в интернете, завершит всероссийскую акцию помощи медикам, которую БДТ запустил 17 мая.
Стоимость билета на благотворительный онлайн-показ "Алисы" составляет 300 рублей.
Театр называет эту постановку "путешествием во времени и пространстве времени", которое имеет косвенное отношение к знаменитой книге Льюиса Кэрролла как к первоисточнику. Неожиданное путешествие главной героини в исполнении Фрейндлих в Страну Чудес трактуется как "попытка вернуться к самой себе".
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
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Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .
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Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .
© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
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Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : предоставлено БДТ
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
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Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : предоставлено БДТ
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
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Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТСпектакль Андрея Могучего "Алиса"
6 из 6
Спектакль Андрея Могучего "Алиса"
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ
1 из 6
Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
2 из 6
Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .
3 из 6
Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
4 из 6
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
5 из 6
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
© Фото : предоставлено БДТ
6 из 6
Спектакль Андрея Могучего "Алиса"
© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ
Большой драматический театр имени Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект "БДТ Digital", в рамках которого на специальном портале проходят радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.