"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинет на губернаторских выборах 2020 года кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.
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"Партия не раз доказывала, что готова брать на себя ответственность в сложных ситуациях, принимать необходимые решения и в последующем их реализовывать. Равно как и губернаторы, чьи кандидатуры мы сегодня на заседании президиума генсовета рассматриваем", - сказал Турчак.
Он разъяснил, что ЕР планирует поддержать на выборах кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Безлюдного (Ненецкий автономный округ).
Президиум генсовета ЕР поддержал решение о поддержке кандидатов.
Турчак также сообщил, что ЕР приняла решение о поддержке на предстоящих губернаторских выборах самовыдвиженцев Игоря Кобзева (Иркутская область), Олега Николаева (Чувашия), Владимира Солодова (Камчатский край), Владимира Уйбы (Республика Коми) и Дмитрия Махонина (Пермский край).
На прошлой неделе ЕР уже приняла решение о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах этого года. Среди кандидатур, поддержанных партией, - врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Брянской области Владимир Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава Тамбовской области Александр Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов. Все они являются членами ЕР. Кроме того, партия поддержит двух беспартийных кандидатов - губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.