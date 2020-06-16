"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. " Единая Россия " выдвинет на губернаторских выборах 2020 года кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.

"Партия не раз доказывала, что готова брать на себя ответственность в сложных ситуациях, принимать необходимые решения и в последующем их реализовывать. Равно как и губернаторы, чьи кандидатуры мы сегодня на заседании президиума генсовета рассматриваем", - сказал Турчак.

Президиум генсовета ЕР поддержал решение о поддержке кандидатов.