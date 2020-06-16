В Югре оценили ситуацию с распространением коронавируса

"По мнению экспертов, расчетов специалистов, мы сейчас на пике заболеваемости (коронавирусной инфекцией)", - сказала Комарова, принимавшая участие в заседании по видеосвязи.

По ее словам, в период действия режима повышенной готовности в Югре больше 340 тысяч жителей региона получили дополнительную помощь со стороны региональных властей.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в автономном округе приблизилось к пяти тысячам. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 23 июня включительно.