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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573017059.html
В Югре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ханты-Мансийский автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19, заявила глава региона Наталья Комарова в ходе заседания президиума генсовета партии... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
единая россия
наталья комарова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1400x0_80_0_0_f99cd228ce3faaed5a0af0d9e68da433.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, единая россия, наталья комарова, общество

В Югре оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:12 16.06.2020
356
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19, заявила глава региона Наталья Комарова в ходе заседания президиума генсовета партии "Единая Россия".
"По мнению экспертов, расчетов специалистов, мы сейчас на пике заболеваемости (коронавирусной инфекцией)", - сказала Комарова, принимавшая участие в заседании по видеосвязи.
По ее словам, в период действия режима повышенной готовности в Югре больше 340 тысяч жителей региона получили дополнительную помощь со стороны региональных властей.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в автономном округе приблизилось к пяти тысячам. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 23 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияНаталья КомароваОбщество
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