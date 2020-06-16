https://ria.ru/20200616/1573017059.html
В Югре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ханты-Мансийский автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19, заявила глава региона Наталья Комарова в ходе заседания президиума генсовета партии... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:12
2020-06-16T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
единая россия
наталья комарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1400x0_80_0_0_f99cd228ce3faaed5a0af0d9e68da433.jpg
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1400x0_80_0_0_f99cd228ce3faaed5a0af0d9e68da433.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0aac0e86c3c7e779f00e1526d3964655.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_270:0:2318:2048_1400x0_80_0_0_d3a0179d69156e2cf8b44607c11294e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, единая россия, наталья комарова, общество