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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573016822.html
Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы
Пресс-центр для журналистов, которые будут освещать парад Победы в Москве 24 июня, организуют в Манеже, а доступ к месту проведения самого парада будет... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:36
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы

17:08 16.06.2020 (обновлено: 17:36 16.06.2020)
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© Радио SputnikВид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
© Радио Sputnik
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-центр для журналистов, которые будут освещать парад Победы в Москве 24 июня, организуют в Манеже, а доступ к месту проведения самого парада будет существенно ограничен в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, говорится в письме, подтверждающем аккредитацию.
"Обращаем ваше внимание, что доступ непосредственно к месту проведения мероприятия будет существенно ограничен в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм", - говорится в информационном письме, которое получили аккредитовавшиеся на парад журналисты.
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Отмечено, что Международный пресс-центр, где смогут работать журналисты, расположен в здании Центрального выставочного зала "Манеж". Он будет работать 24 июня с 06.00 до 19.00 по московскому времени. Обязательным условием для доступа туда станет наличие аккредитационного бейджа.
"На входе осуществляется проверка безопасности и обязательный контроль температуры тела бесконтактным способом. Обращаем ваше внимание, что для входа в пресс-центр и на его территории необходимо носить средства индивидуальной защиты (маску или респиратор)", - отмечается в письме.
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При необходимости журналисты также смогут получить дополнительно многоразовую тканевую маску внутри пресс-центра. Кроме того, организаторы указывают на необходимость соблюдать социальную дистанцию - не менее полутора метров.
Транслировать мероприятие будут Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", RT, в прямом эфире ОТР трансляция будет сопровождаться сурдопереводом. Трансляция парада предусмотрена и на площадке пресс-центра.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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