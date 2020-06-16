Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы

Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве. Архивное фото

Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве

© Радио Sputnik Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-центр для журналистов, которые будут освещать парад Победы в Пресс-центр для журналистов, которые будут освещать парад Победы в Москве 24 июня, организуют в Манеже, а доступ к месту проведения самого парада будет существенно ограничен в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, говорится в письме, подтверждающем аккредитацию.

"Обращаем ваше внимание, что доступ непосредственно к месту проведения мероприятия будет существенно ограничен в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм", - говорится в информационном письме, которое получили аккредитовавшиеся на парад журналисты.

Отмечено, что Международный пресс-центр, где смогут работать журналисты, расположен в здании Центрального выставочного зала " Манеж ". Он будет работать 24 июня с 06.00 до 19.00 по московскому времени. Обязательным условием для доступа туда станет наличие аккредитационного бейджа.

"На входе осуществляется проверка безопасности и обязательный контроль температуры тела бесконтактным способом. Обращаем ваше внимание, что для входа в пресс-центр и на его территории необходимо носить средства индивидуальной защиты (маску или респиратор)", - отмечается в письме.

При необходимости журналисты также смогут получить дополнительно многоразовую тканевую маску внутри пресс-центра. Кроме того, организаторы указывают на необходимость соблюдать социальную дистанцию - не менее полутора метров.

Транслировать мероприятие будут Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", RT, в прямом эфире ОТР трансляция будет сопровождаться сурдопереводом. Трансляция парада предусмотрена и на площадке пресс-центра.