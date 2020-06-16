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Косачев оценил ситуацию на Корейском полуострове
Обостряя отношения с Сеулом, Пхеньян может повышать ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе, а также выражать недовольство ходом межкорейского... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:05
константин косачев
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в мире
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константин косачев, пхеньян, кндр, вашингтон (город), в мире

Косачев оценил ситуацию на Корейском полуострове

17:05 16.06.2020
208
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обостряя отношения с Сеулом, Пхеньян может повышать ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе, а также выражать недовольство ходом межкорейского диалога, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее стало известно, что КНДР уничтожила офис межкорейской связи в Кэсоне.
"Не хотел бы ошибиться, но пока не стал бы рассматривать этот неприятный инцидент как начало военных действий одной из сторон противостояния (кстати, формально обе находятся состоянии войны, ведь мирное соглашение так и не было подписано по окончании войны в 50-е годы)", - написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что Пхеньян активизировался на фоне откровенных провокаций с Юга – северокорейские перебежчики с начала месяца развернули активную агитационную кампанию, направив в сторону КНДР воздушные шары с 500 тысячами антиправительственных листовок и грозились отправить еще до 1 миллиона воззваний.
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
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Эксперты оценили ситуацию на Корейском полуострове
"Официальный Сеул попытался "откреститься" от действий мигрантов и даже подал жалобу в полицию на их общественные организации. По мнению некоторых экспертов, за провокацией стоят правоконсервативные и религиозные группы, близкие к оппозиции, а не сами сеульские власти. Но северную сторону это явно не устраивает, и она пошла на сознательное обострение ситуации", - подчеркнул сенатор.
Помимо прямого ответа на провокации с юга, за этим может скрываться и еще несколько резонов, полагает законодатель. "Возможно, Пхеньян повышает ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Либо КНДР просто не удовлетворена ходом межкорейского диалога – много инициатив скорее символического характера от Юга, но практически нет продвижения в важной для Пхеньяна экономической сфере под угрозой американских санкций", - пояснил он.
Как бы то ни было, налицо явный откат от достигнутого ранее достаточно высокого уровня отношений между двумя корейскими государствами, считает Косачев. "Будем надеяться, что до открытой конфронтации дело не дойдет: ни одной из сторон это не нужно. Похоже, нужны какие-то свежие идеи для двустороннего диалога, но исходить они должны от самих его сторон", - заключил политик.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Константин КосачевПхеньянКНДРВашингтон (город)В мире
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