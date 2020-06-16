Косачев оценил ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обостряя отношения с Обостряя отношения с Сеулом Пхеньян может повышать ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе, а также выражать недовольство ходом межкорейского диалога, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее стало известно, что КНДР уничтожила офис межкорейской связи в Кэсоне.

"Не хотел бы ошибиться, но пока не стал бы рассматривать этот неприятный инцидент как начало военных действий одной из сторон противостояния (кстати, формально обе находятся состоянии войны, ведь мирное соглашение так и не было подписано по окончании войны в 50-е годы)", - написал Косачев в Facebook

Он отметил, что Пхеньян активизировался на фоне откровенных провокаций с Юга – северокорейские перебежчики с начала месяца развернули активную агитационную кампанию, направив в сторону КНДР воздушные шары с 500 тысячами антиправительственных листовок и грозились отправить еще до 1 миллиона воззваний.

"Официальный Сеул попытался "откреститься" от действий мигрантов и даже подал жалобу в полицию на их общественные организации. По мнению некоторых экспертов, за провокацией стоят правоконсервативные и религиозные группы, близкие к оппозиции, а не сами сеульские власти. Но северную сторону это явно не устраивает, и она пошла на сознательное обострение ситуации", - подчеркнул сенатор.

Помимо прямого ответа на провокации с юга, за этим может скрываться и еще несколько резонов, полагает законодатель. "Возможно, Пхеньян повышает ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Либо КНДР просто не удовлетворена ходом межкорейского диалога – много инициатив скорее символического характера от Юга, но практически нет продвижения в важной для Пхеньяна экономической сфере под угрозой американских санкций", - пояснил он.