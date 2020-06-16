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В Тверской области будут судить криминального авторитета
Следователи в Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета, чье поведение дестабилизировало работу... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:03
тверская область
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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тверская область, ростовская область, происшествия

В Тверской области будут судить криминального авторитета

17:03 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Следователи в Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета, чье поведение дестабилизировало работу исправительной колонии, где он отбывал наказание, сообщило региональное СУСК РФ во вторник.
Следствием установлено, что в 2016 году 27-летний житель Ростовской области, "желая самореализоваться в преступной среде", "имея умысел занять высшее положение в преступной иерархии" и "имея связи среди лидеров уголовно-преступной среды", решил придерживаться их обычаев и традиций, в связи с чем был признан криминальным авторитетом. В колонии в Тверской области, куда его направили в 2018 году отбывать наказание за преступление, он вел себя соответственно своим убеждениям.
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"Он систематически нарушал установленные правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, за что на него накладывались взыскания в виде выговоров, выдворения в карцер, беседы профилактического характера, ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019 года фигурант… применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что мужчина своими действиями дезорганизовал деятельность исправительного учреждения.
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Отмечается, что привлечение фигуранта к суду стало возможным, после того как в апреле 2019 года Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу в отношении обвиняемого утверждено обвинительное заключение, и оно в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - информирует СК.
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Тверская областьРостовская областьПроисшествия
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