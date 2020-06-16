В Тверской области будут судить криминального авторитета

"Он систематически нарушал установленные правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, за что на него накладывались взыскания в виде выговоров, выдворения в карцер, беседы профилактического характера, ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019 года фигурант… применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности", - говорится в сообщении.