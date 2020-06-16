Белоусов обсудил с депутатами ГД и членами СФ восстановление экономики

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей. Президент в свою очередь поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.

"Это один из немногих документов такого уровня, в который вошло много предложений, сформированных вне периметра правительства", - сказал Белоусов, слова которого приводит секретариат.

Он отметил, что в общенациональный план включены меры, которые должны обеспечить российской экономике выход на траекторию роста. "Ядром этих мер являются инвестиции, восстановление инвестиционной активности. К ним примыкают социальные меры, поддержка незащищенных слоев населения, а также действия по восстановлению пострадавших секторов экономики и МСП, которые приняли на себя основной удар кризиса. Третья часть плана – цифровизация и технологическое развитие", - сообщил он.