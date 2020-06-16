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Белоусов обсудил с депутатами ГД и членами СФ восстановление экономики
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации доработку общенационального плана восстановления экономики,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:00
михаил мишустин
совет федерации рф
госдума рф
андрей белоусов
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
60
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михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, андрей белоусов, владимир путин, экономика

Белоусов обсудил с депутатами ГД и членами СФ восстановление экономики

17:00 16.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации доработку общенационального плана восстановления экономики, сообщили в секретариате первого заместителя председателя кабмина.
В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей. Президент в свою очередь поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.
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"Это один из немногих документов такого уровня, в который вошло много предложений, сформированных вне периметра правительства", - сказал Белоусов, слова которого приводит секретариат.
Он отметил, что в общенациональный план включены меры, которые должны обеспечить российской экономике выход на траекторию роста. "Ядром этих мер являются инвестиции, восстановление инвестиционной активности. К ним примыкают социальные меры, поддержка незащищенных слоев населения, а также действия по восстановлению пострадавших секторов экономики и МСП, которые приняли на себя основной удар кризиса. Третья часть плана – цифровизация и технологическое развитие", - сообщил он.
Белоусов также обратился к представителям парламента с просьбой рассмотреть до конца весенней сессии ряд ключевых законопроектов. В частности, речь идет о внесении изменений в законодательство о госзакупках, законопроекты, связанные с цифровизацией и регулированием дистанционной занятости, а также в области строительства.
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Михаил МишустинСовет Федерации РФГосдума РФАндрей БелоусовВладимир ПутинЭкономика
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