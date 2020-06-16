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СК в Башкирии завел дело против водителя, который сбил трех подростков
Следователи в Башкортостане завели уголовное дело против мужчины, который сбил на автомобиле трех подростков, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:55
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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республика башкортостан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК в Башкирии завел дело против водителя, который сбил трех подростков

16:55 16.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи в Башкортостане завели уголовное дело против мужчины, который сбил на автомобиле трех подростков, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в ГИБДД республики сообщили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток погиб, второй получил переломы. По данным ведомства, авария произошла около 12.00 (10.00 мск) на улице Ворошилова села Иглино.
На сайте СК РФ сообщается, что водитель "в нарушение правил дорожного движения допустил съезд на правую обочину дороги, где наехал на трех подростков". После этого он попытался скрыться, но его задержали очевидцы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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