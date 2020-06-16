СК в Башкирии завел дело против водителя, который сбил трех подростков

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи в Башкортостане завели уголовное дело против мужчины, который сбил на автомобиле трех подростков, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в ГИБДД республики сообщили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток погиб, второй получил переломы. По данным ведомства, авария произошла около 12.00 (10.00 мск) на улице Ворошилова села Иглино.
На сайте СК РФ сообщается, что водитель "в нарушение правил дорожного движения допустил съезд на правую обочину дороги, где наехал на трех подростков". После этого он попытался скрыться, но его задержали очевидцы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.