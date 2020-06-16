СК в Башкирии завел дело против водителя, который сбил трех подростков

Ранее в ГИБДД республики сообщили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток погиб, второй получил переломы. По данным ведомства, авария произошла около 12.00 (10.00 мск) на улице Ворошилова села Иглино.